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Новости / Общество

В Кирове дом, пострадавший от падения крана, полностью восстановят.

Сегодня, 12:12 | Просмотров: 117 | Версия для печати
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Представители администрации г. Кирова провели информационное собрание для жителей дома на улице МОПРа, 109, пострадавшего от падения башенного крана 19 января 2018 года.
 
25 января жильцам не затронутых в результате ЧП квартир разрешили вернуться домой. Обследование пострадавшей части здания было проведено специалистами МЧС с помощью комплекса «Стрела-П».
 
Неразрушенную часть исследовали сотрудники научно-производственного центра «Витрувий». Повреждений, свидетельствующих о снижении несущей способности строительных конструкций неразрушенной части здания, выявлено не было. Все системы жизнеобеспечения дома работают, есть тепло, холодная и горячая вода.
 
Жильцам шести квартир в пострадавшей части дома компания СМУ-12 предоставила временное жильё до момента окончания ремонта и полного восстановления дома. В настоящее время ведётся разработка проекта.
 
Жильцов дома интересовало, будет ли их жилье признано аварийным? Людям пояснили, что такая работа проводится в заявительном порядке по обращению собственников.
 
Добавим, что ситуация будет оставаться на контроле администрации города до полного восстановления пострадавшей части дома.


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