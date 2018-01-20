В Кирове дом, пострадавший от падения крана, полностью восстановят.
Представители администрации г. Кирова провели информационное собрание для жителей дома на улице МОПРа, 109, пострадавшего от падения башенного крана 19 января 2018 года.
25 января жильцам не затронутых в результате ЧП квартир разрешили вернуться домой. Обследование пострадавшей части здания было проведено специалистами МЧС с помощью комплекса «Стрела-П».
Неразрушенную часть исследовали сотрудники научно-производственного центра «Витрувий». Повреждений, свидетельствующих о снижении несущей способности строительных конструкций неразрушенной части здания, выявлено не было. Все системы жизнеобеспечения дома работают, есть тепло, холодная и горячая вода.
Жильцам шести квартир в пострадавшей части дома компания СМУ-12 предоставила временное жильё до момента окончания ремонта и полного восстановления дома. В настоящее время ведётся разработка проекта.
Жильцов дома интересовало, будет ли их жилье признано аварийным? Людям пояснили, что такая работа проводится в заявительном порядке по обращению собственников.
Добавим, что ситуация будет оставаться на контроле администрации города до полного восстановления пострадавшей части дома.
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