Как живется жителям деревни Вахрино?
Беглый взгляд не различит, где заканчивается поле и начинается дорога. Улица Вахринская на картах есть, говорят местные жители, но ее нет в документах на уборку снега.
- Центральную дорогу только чистят. Вот эту, по которой ездят машины. А эти улицы уже два года не чистят. Мы два года тут живем. Мы два года живем здесь.
У местного жителя Владимира Проценко - больное сердце. Такой же недуг и у его супруги. Оба стоят на учете в кардиоцентре. Приходилось вызывать и скорую. Нечищеная дорога задержала медиков.
- Скорая помощь приезжает, останавливаются здесь и пешком идут к нам туда.
У Ольги Кариной три ребенка. Ее семья вместе с другими многодетными, получила здесь землю. Добраться до своего участка на машине не получается. Жители скидываются, чтобы нанять трактор, говорит Ольга. Но иногда приходится чистить вручную. Это под силу далеко не всем. Для решения проблемы жители даже объединились в общественную организацию и уже не первый год они пишут обращения в администрацию города с просьбой навести порядок на их улице.
ОЛЬГА КАРИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЗАРОЖДЕНИЕ":
«По Вахринской у нас дорога идет в километр. У нас последние вот там дома, чтобы до туда доехать, нам надо пройти 2 оврага и еще одно большое болото. Дома уже там построены. Зимой, как они будут чистить?».
Добавим, что накануне на оперативном совещании глава администрации города подверг жёсткой критике работу дорожников по очистке от снега улиц, не входящих в основной титул. Дорожникам было поручено составить список таких «проблемных» мест и незамедлительно приступить к работе на этих участках.
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