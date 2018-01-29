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Полигон ТБО в Осинцах всё-таки построят. Контролировать работы будет специально созданная группа. В нее вошли ученые-экологи, общественники и местные жители. Сейчас идут земляные работы, в феврале начнется укладка геомембран, а сдать объект в эксплуатацию планируют уже в мае.Полигон будет сделан по самым современным технологиям и вреда экологии не будет, утверждают представители инвестора. В санитарно-защитную зону не попадает ни один населенный пункт. При норме в 500 метров - до ближайшей деревни два с половиной километра. Оценивали возможное негативное воздействие на окружающую среду и кировские эксперты.Разработчики проекта учли опыт Новочебоксарского полигона. Чтобы токсичные вещества не попали в почву, будут использовать четыре слоя противофильтрационных экранов - из бетонитовой глины, геомембрана и геотекстиль.Иными словами, комплекс очистки защитит от загрязнения грунтовые воды.Отметим, что все эксперты пришли к заключению о соответствии инженерных изысканий и проектной документации на строительство полигона.Кроме того, общественники добились дополнительно строительства на полигоне современного сортировочного комплекса. Сейчас идет его проектирование. А контролировать стройку и работу полигона ТБО будет специальная группа мониторинга, в которую вошли ученые-экологи, депутаты и жители Слободского района.