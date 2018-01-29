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Полигон ТБО в Осинцах всё-таки построят

Сегодня, 10:11 | Просмотров: 48 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Полигон ТБО в Осинцах всё-таки построят. Контролировать работы будет специально созданная группа. В нее вошли ученые-экологи, общественники и местные жители. Сейчас идут земляные работы, в феврале начнется укладка геомембран, а сдать объект в эксплуатацию планируют уже в мае.

Полигон будет сделан по самым современным технологиям и вреда экологии не будет, утверждают представители инвестора. В санитарно-защитную зону не попадает ни один населенный пункт. При норме в 500 метров - до ближайшей деревни два с половиной километра. Оценивали возможное негативное воздействие на окружающую среду и кировские эксперты.

Полигон ТБО в Осинцах всё-таки построят ТАМАРА АШИХМИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:
«Был ряд замечаний у нас, в частности, по мембранам, вначале предлагался один вариант, но сейчас заказчик отметил, что на немецкие геомембраны они вышли, и мы в этом плане были согласны с ними, потому что знали, что на сложных полигонах такие мембраны немецкие используются».

Разработчики проекта учли опыт Новочебоксарского полигона. Чтобы токсичные вещества не попали в почву, будут использовать четыре слоя противофильтрационных экранов - из бетонитовой глины, геомембрана и геотекстиль.

Полигон ТБО в Осинцах всё-таки построят МИХАИЛ ШИХОВ, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ООО "САХ":
«Здесь схематично показан гравий, это 60-70 см песчано-гравийной смеси обогащенной, через которую фильтраты будут уходить, предусмотрена дренажная система в накопителе, накапливается примерно на этом полигоне - две емкости по полторы тысячи, одна - 2,5 тысячи кубов инфильтрата».

Иными словами, комплекс очистки защитит от загрязнения грунтовые воды.

Полигон ТБО в Осинцах всё-таки построят ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Неоднократно проводились проверки со стороны контрольно-надзорных органов, прокуратуры Слободского района, областной прокуратуры, нарушений выявлено не было».

Отметим, что все эксперты пришли к заключению о соответствии инженерных изысканий и проектной документации на строительство полигона.

ТАМАРА АШИХМИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:
«При соблюдении защитных мероприятий и нормативных требований, то есть точка не поставлена, контроль и осуществление всех этих мероприятий».

Кроме того, общественники добились дополнительно строительства на полигоне современного сортировочного комплекса. Сейчас идет его проектирование. А контролировать стройку и работу полигона ТБО будет специальная группа мониторинга, в которую вошли ученые-экологи, депутаты и жители Слободского района.


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