Пожилые кировчане отметили День серебряного студента

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В Кирове отметили День серебряного студента. Праздник посвящен пожилым людям, которые считают, что получать новые знания важно в любом возрасте.Бескультурье возникло именно в 21 веке. Молодежь стала необразованной. И перестала приобщаться к культуре. Поэтому миру будущего нужны новые мысли, новые идеи. Только мы вместе сможем побороться с бескультурьем.Посвящение в студенты в обществе знаний началось с театрализованной постановки, в которую были вовлечены все зрители без исключения. Для того, чтобы стать полноправными студентами этим людям пришлось отгадывать исторические загадки, вспоминать шедевры мирового изобразительного искусства и даже играть в пантомиму.Традиционно посвящение в серебряные студенты проходит на следующий день после официального дня студенчества. Ученики собираются здесь не только для того, чтобы восполнить культурные пробелы.Кружков и лекционных предметов в знании немало и все они, так или иначе, захватывают три основные сферы саморазвития - образование, спорт, и, конечно, творчество.Большая часть учеников, пришла сюда когда-то, чтобы освоить какое-то интересное хобби. Однако есть случаи, когда научившись какому-то прикладному мастерству, серебряные студенты успешно монетизировали свои навыки и даже сами становились преподавателями в знании.