Пожилые кировчане отметили День серебряного студента
Бескультурье возникло именно в 21 веке. Молодежь стала необразованной. И перестала приобщаться к культуре. Поэтому миру будущего нужны новые мысли, новые идеи. Только мы вместе сможем побороться с бескультурьем.
Посвящение в студенты в обществе знаний началось с театрализованной постановки, в которую были вовлечены все зрители без исключения. Для того, чтобы стать полноправными студентами этим людям пришлось отгадывать исторические загадки, вспоминать шедевры мирового изобразительного искусства и даже играть в пантомиму.
АЛЕКСАНДРА БЫКОВА, РЕЖИССЕР МЕРОПРИЯТИЯ:
«У нас высшие умы приходят к ученикам и просят помощи. В будущем у нас возникло бескультурье именно в 21 веке, когда молодежь перестала приобщаться к культуре. Они все в компьютерах, в ноутбуках, а именно наши, так сказать, ученики, они нам помогают от этого избавиться».
Традиционно посвящение в серебряные студенты проходит на следующий день после официального дня студенчества. Ученики собираются здесь не только для того, чтобы восполнить культурные пробелы.
ЕЛЕНА МАЛЬЦЕВА, СТУДЕНТ:
«Вспомнить молодость. Тоже были студентами. Тоже посвящались. Интересно. А потом мне нравятся эти артисты. Я уже с ними знакома, не первый раз встречаюсь. Я уже хожу сюда третий год. Все лекции прошла, все кружки прошла».
Кружков и лекционных предметов в знании немало и все они, так или иначе, захватывают три основные сферы саморазвития - образование, спорт, и, конечно, творчество.
НАТАЛЬЯ ШЕДЬКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЩЕСТВО ЗНАНИЕ»:
«У нас, на самом деле, работает больше 8и факультетов. Это и психология и здоровье, это финансы, это православие. Это экономика. Это история. Направленность очень большая. Потом у нас идут определенные направления такие кружковые. Как театральная студия, где у нас занимаются артисты».
Большая часть учеников, пришла сюда когда-то, чтобы освоить какое-то интересное хобби. Однако есть случаи, когда научившись какому-то прикладному мастерству, серебряные студенты успешно монетизировали свои навыки и даже сами становились преподавателями в знании.
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