В Кирове завершился городской конкурс на лучшую кормушку для птиц
Основная цель конкурса - развитие интереса кировчан к познанию природы и формирование бережного отношения к птицам родного края. В нововятском детском саду номер 223 педагоги и родители с большим интересом откликнулись на предложение позаботиться о птицах. На каждой детской площадке висит не по одной кормушке.
МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь у каждой группы своя стайка птиц, прилетающих к кормушкам, а сделали эти кормушки малыши, не без участия родителей, на конкурс "Каждой пичужке - наша кормушка". Всего по городу дети, в том числе и школьники, развесили более трехсот кормушек».
Главная задача на сегодня наполнять их кормом. По статистике, в морозы погибает до 90 % синиц. Поможет пережить птицам холодное время подкормка, которая должна быть регулярной, чтобы не погубить пернатых, уже привыкших к нашей заботе. Ежедневно на прогулке воспитатели вместе с детьми засыпают в кормушки пшено, семечки и развешивают кусочки сала.
СВЕТЛАНА ЗЛОБИНА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА № 223:
«К нам прилетают разные птицы, потому что наш детский сад находится вдали от трасс. Поэтому различные редкие птицы прилетают: дятлы, свиристели, поползни и т.д. Дети изучают, чем можно покормить птиц, чтобы не навредить, главное».
Дети не только делают кормушки, подсыпают в них корм, но и изучают следы птиц. И уже смело могут определить, какой пернатый залетал к ним в детский сад.
- Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать.
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