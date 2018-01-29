В Кирове завершился городской конкурс на лучшую кормушку для птиц

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В Кирове завершился первый открытый городской конкурс "Каждой пичужке - наша кормушка". С самыми юными участниками конкурса встретилась наша съемочная группа.Основная цель конкурса - развитие интереса кировчан к познанию природы и формирование бережного отношения к птицам родного края. В нововятском детском саду номер 223 педагоги и родители с большим интересом откликнулись на предложение позаботиться о птицах. На каждой детской площадке висит не по одной кормушке.Главная задача на сегодня наполнять их кормом. По статистике, в морозы погибает до 90 % синиц. Поможет пережить птицам холодное время подкормка, которая должна быть регулярной, чтобы не погубить пернатых, уже привыкших к нашей заботе. Ежедневно на прогулке воспитатели вместе с детьми засыпают в кормушки пшено, семечки и развешивают кусочки сала.Дети не только делают кормушки, подсыпают в них корм, но и изучают следы птиц. И уже смело могут определить, какой пернатый залетал к ним в детский сад.