Путешествие на байдарках из Кирова до Азовского моря

Поделиться новостью:

Два друга доплыли из Кирова до Азовского моря. Видеоотчеты кировчан уже набрали тысячи просмотров в соцсетях. С отважными путешественниками встретилась наш корреспондент Карина Алоян.Простые легкие путешествия точно не для этих ребят. Да и что еще нужно, когда твои, казалось бы, шокирующие идеи поддерживают друзья. Идея отправиться в плавание на самодельных байдарках пришла в голову в мае, а в конце июля Евгений и Александр уже были в пути.Евгений шутит - подготовка к этому путешествию - сильно сказано. Байдарки построили за 2 недели, собрали рюкзаки, пару раз "попробовали силы" на Вятке и отправились в полную неизвестность. Приходилось плыть против сильного ветра, пить речную воду, несколько раз пробивали байдарки, но это того стоило.Ребята надеются, что их пример покажет молодым людям, что для осуществления мечты надо совсем немного.Впереди - еще одно большое путешествие. Уже весной Евгений и Александр попробуют проплыть через всю Россию, но средство передвижения пока держат в секрете.