Путешествие на байдарках из Кирова до Азовского моря
Простые легкие путешествия точно не для этих ребят. Да и что еще нужно, когда твои, казалось бы, шокирующие идеи поддерживают друзья. Идея отправиться в плавание на самодельных байдарках пришла в голову в мае, а в конце июля Евгений и Александр уже были в пути.
ЕВГЕНИЙ ПУСТОВАЛОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Ну, вообще, идея пришла совершенно странно. Есть целая история. Я лежал в пустой ванне, сухой, позвонил своему другу Саше и предложил ему сплавиться до моря, построив средства передвижения самостоятельно».
Евгений шутит - подготовка к этому путешествию - сильно сказано. Байдарки построили за 2 недели, собрали рюкзаки, пару раз "попробовали силы" на Вятке и отправились в полную неизвестность. Приходилось плыть против сильного ветра, пить речную воду, несколько раз пробивали байдарки, но это того стоило.
ЕВГЕНИЙ ПУСТОВАЛОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Был очень классный момент, когда мы были в Дону уже, было уже очень холодно, то есть зелень практически отсутствовала, нам оставалось километром 300 до финиша, не было воды, кончалась еда, населенных пунктов не было поблизости, и при этом ты видишь, как твой друг улыбается».
Ребята надеются, что их пример покажет молодым людям, что для осуществления мечты надо совсем немного.
ЕВГЕНИЙ ПУСТОВАЛОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Потом мы, естественно решили, почему бы не сделать ютуб канал, почему бы не ставить себе какие-то цели, вдохновлять людей, показывать, что можно путешествовать не тратя на это какие-то бешеные деньги, летая на самолетах, а своим ходом и имея желание.
Впереди - еще одно большое путешествие. Уже весной Евгений и Александр попробуют проплыть через всю Россию, но средство передвижения пока держат в секрете.
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