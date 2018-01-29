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Путешествие на байдарках из Кирова до Азовского моря

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 34 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Два друга доплыли из Кирова до Азовского моря. Видеоотчеты кировчан уже набрали тысячи просмотров в соцсетях. С отважными путешественниками встретилась наш корреспондент Карина Алоян.
 
 
- Где-то вот там Волга, но это не точно. Короче, она, да, где-то в той стороне.

Простые легкие путешествия точно не для этих ребят. Да и что еще нужно, когда твои, казалось бы, шокирующие идеи поддерживают друзья. Идея отправиться в плавание на самодельных байдарках пришла в голову в мае, а в конце июля Евгений и Александр уже были в пути.

Путешествие на байдарках из Кирова до Азовского моряЕВГЕНИЙ ПУСТОВАЛОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Ну, вообще, идея пришла совершенно странно. Есть целая история. Я лежал в пустой ванне, сухой, позвонил своему другу Саше и предложил ему сплавиться до моря, построив средства передвижения самостоятельно».

Евгений шутит - подготовка к этому путешествию - сильно сказано. Байдарки построили за 2 недели, собрали рюкзаки, пару раз "попробовали силы" на Вятке и отправились в полную неизвестность. Приходилось плыть против сильного ветра, пить речную воду, несколько раз пробивали байдарки, но это того стоило.

ЕВГЕНИЙ ПУСТОВАЛОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Был очень классный момент, когда мы были в Дону уже, было уже очень холодно, то есть зелень практически отсутствовала, нам оставалось километром 300 до финиша, не было воды, кончалась еда, населенных пунктов не было поблизости, и при этом ты видишь, как твой друг улыбается».

Ребята надеются, что их пример покажет молодым людям, что для осуществления мечты надо совсем немного.

ЕВГЕНИЙ ПУСТОВАЛОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Потом мы, естественно решили, почему бы не сделать ютуб канал, почему бы не ставить себе какие-то цели, вдохновлять людей, показывать, что можно путешествовать не тратя на это какие-то бешеные деньги, летая на самолетах, а своим ходом и имея желание.

Впереди - еще одно большое путешествие. Уже весной Евгений и Александр попробуют проплыть через всю Россию, но средство передвижения пока держат в секрете.


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