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Новости / Общество

Проверка реализации программы капитального ремонта

Сегодня, 10:34 | Просмотров: 27 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Только за прошлый год Генпрокуратурой по стране было выявлено свыше 9-ти тысяч нарушений в ходе реализации программы капитального ремонта. В ряде случаев виновных лиц привлекли к уголовной ответственности. Факты несоблюдения закона есть и в нашей области.

Ремонт крыш, фасадов, фундаментов, инженерных сетей, замена лифтов. Темпы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в регионе год от года растут. Но в реальности плановые показатели не удается выполнить в полном объеме. Сбои начинаются уже на стадии проведения конкурсных процедур.

Проверка реализации программы капитального ремонта МИХАИЛ КУЗЬМИН, ВРИО ГЕНДИРЕКТОРА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они у нас проводятся в форме электронного аукциона. И вот, к сожалению, в 2016 году порядка 30% объявленных процедур не состоялись с первого раза. Были и такие, которые вообще до конца года не состоялись».

Ненайденные подрядчики и неосвоенные деньги не идут в сравнение с другими проблемами программы капремонта. Управляющие компании порой используют ее в корыстных целях. Например, направляя средства граждан на оплату штрафов. Или выдавая производимый текущий ремонт за капитальный. Подобные факты регулярно вскрываются по стране. В нашей области прокуратурой за прошлый год было выявлено свыше 230 нарушений закона. 46 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Опротестовано 6 нормативно-правовых актов.

Проверка реализации программы капитального ремонта ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В большинстве случаев нарушения связаны с несоблюдением сроков ремонта и ненадлежащей организацией контроля за деятельностью подрядной организации».
 
Соблюдение законов при проведении капремонта областная прокуратура держит на постоянном контроле. В текущем году в рамках программы запланирован ремонт порядка девятисот жилых домов. Торги прошли по половине из них. Подрядные организации приступят к работам в скором времени.


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