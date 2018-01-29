Проверка реализации программы капитального ремонта

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Только за прошлый год Генпрокуратурой по стране было выявлено свыше 9-ти тысяч нарушений в ходе реализации программы капитального ремонта. В ряде случаев виновных лиц привлекли к уголовной ответственности. Факты несоблюдения закона есть и в нашей области.Ремонт крыш, фасадов, фундаментов, инженерных сетей, замена лифтов. Темпы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в регионе год от года растут. Но в реальности плановые показатели не удается выполнить в полном объеме. Сбои начинаются уже на стадии проведения конкурсных процедур.Ненайденные подрядчики и неосвоенные деньги не идут в сравнение с другими проблемами программы капремонта. Управляющие компании порой используют ее в корыстных целях. Например, направляя средства граждан на оплату штрафов. Или выдавая производимый текущий ремонт за капитальный. Подобные факты регулярно вскрываются по стране. В нашей области прокуратурой за прошлый год было выявлено свыше 230 нарушений закона. 46 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Опротестовано 6 нормативно-правовых актов.Соблюдение законов при проведении капремонта областная прокуратура держит на постоянном контроле. В текущем году в рамках программы запланирован ремонт порядка девятисот жилых домов. Торги прошли по половине из них. Подрядные организации приступят к работам в скором времени.