В Кирове состоялся ежегодный студенческий бал
Неторопливые прогулки и светские беседы. В 2018 году тема бала - театральное искусство. Этот вечер обещает быть особенно загадочным, ведь главный атрибут бала - это маска.
Сегодня студенческий бал – событие не просто масштабное и популярное, а одно из самых ожидаемых и тщательно готовящихся мероприятий современной студенческой жизни. Попасть на такой светский раут - особый почет.
РОМАН НАЗАРОВ, ОРГАНИЗАТОР:
«Это ребята отличники, это ребята спортсмены, это ребята стипендиаты, это те ребята, которые будут двигать нашу страну вперед, и сегодня мы хотим их за это поблагодарить, поздравить».
"Великосветское студенческое общество" - без малого более двухсот лучших студентов. На этом вечере все - согласно этикету. Каждый из участников будто попадает в прошлое. Для студентов этот день волнительный и долгожданный. Позади дни подготовок, репетиций. Сегодня все должно быть на высшем уровне.
РОМАН ЖДАНОВ:
«Это абсолютно отличается от того, что происходит на репетициях. Здесь совсем другая атмосфера, волнение испытываем все».
«Какая-то воздушность, легкость, хочется танцевать, всё интересно».
Пропуском на бал для мужчин было наличие фрака или тематического костюма, для дам - длинного бального платья "в пол". Каждая деталь продумана тщательным образом. Вообще о подготовке своего образа рассказывать не принято. Самое главное - произвести впечатление.
АЛЕКСАНДРА ВЛАСОВА:
«Ой, это было очень долго, и я очень хотела что-то красивое, в итоге - платье сшила мама».
КСЕНИЯ ХАРИНА:
«Всё было готово ещё в прошлом году».
Бал, помимо торжественности, это, прежде всего, танцы. Они должны следовать в строгой последовательности. Каждый танец - определенная история. В этом году вечер открывает вальс.
ИЛЬЯ ШИХОВ:
«Репетиции и репетиции. Правильно чувствовать музыку».
Всё как в сказках - королевский бал когда-нибудь заканчивается и этот праздник не исключение из правил. Однако есть условие, при котором вернуться в сказку всё-таки получится - это плодотворно и успешно провести учебный год.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
23.01.2018
Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.
22.01.2018