В Кирове состоялся ежегодный студенческий бал

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Молодежь - лучших студентов области - пригласили на бал. В этом году темой традиционного ко Дню студента раута стал театр.Неторопливые прогулки и светские беседы. В 2018 году тема бала - театральное искусство. Этот вечер обещает быть особенно загадочным, ведь главный атрибут бала - это маска.Сегодня студенческий бал – событие не просто масштабное и популярное, а одно из самых ожидаемых и тщательно готовящихся мероприятий современной студенческой жизни. Попасть на такой светский раут - особый почет."Великосветское студенческое общество" - без малого более двухсот лучших студентов. На этом вечере все - согласно этикету. Каждый из участников будто попадает в прошлое. Для студентов этот день волнительный и долгожданный. Позади дни подготовок, репетиций. Сегодня все должно быть на высшем уровне.Пропуском на бал для мужчин было наличие фрака или тематического костюма, для дам - длинного бального платья "в пол". Каждая деталь продумана тщательным образом. Вообще о подготовке своего образа рассказывать не принято. Самое главное - произвести впечатление.Бал, помимо торжественности, это, прежде всего, танцы. Они должны следовать в строгой последовательности. Каждый танец - определенная история. В этом году вечер открывает вальс.Всё как в сказках - королевский бал когда-нибудь заканчивается и этот праздник не исключение из правил. Однако есть условие, при котором вернуться в сказку всё-таки получится - это плодотворно и успешно провести учебный год.