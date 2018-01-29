С 1 февраля в Кировской области будет увеличена ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам.
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
- бесплатный проезд на пригородном жд транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.
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