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Новости / Общество

С 1 февраля в Кировской области будет увеличена ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам.

Сегодня, 14:17 | Просмотров: 215 | Версия для печати
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С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
 
Напомним, это самая массовая социальная выплата в РФ. В настоящее ее получают более 15,4 млн федеральных льготников: инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшихся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие.
 
На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
 
При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
 
С 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:
 
- обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;

- бесплатный проезд на пригородном жд транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.


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