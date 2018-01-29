Кировчане жалуются на нерегулярную работу общественного транспорта по вечерам

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«Самое простое - это позвонить по телефону 48-59-94 и сообщить о проблеме. Сделать это будет можно и на сайте ЕДС, и в нашем приложении для смартфонов на основе Андроида и Ай-ос, то есть для айфонов».

Жители Кирова жалуются на нерегулярную работу общественного транспорта, особенно в вечерние часы. Что делать, если автобус или троллейбус на остановке приходится ждать слишком долго?Если утром или днем уехать в Кирове на общественном транспорте еще можно, то после 8-9 часов вечера ожидание долгожданного автобуса или троллейбуса становится опасным аттракционом: с одной стороны - проверяется устойчивость к морозу, с другой стороны - вера в то, что автобус все-таки придет, как написано в расписании, постепенно тает. Но идти пешком или ехать на такси всё равно не хочется.В Кирове работает одна из самых передовых в России систем мониторинга работы общественного транспорта. Любой житель города, вооруженный смартфоном, может в режиме реального времени посмотреть, где едет тот или иной автобус или троллейбус. Появляются и умные остановки. Табло показывает, сколько времени осталось ждать тот или иной маршрут. Но таких остановок пока еще очень мало. И смартфоны с подключенным мобильным интернетом пока еще роскошь, доступная не каждому. Остается самый доступный способ связи с диспетчерской службой городского транспорта, - обычный телефонный звонок.Добавим, что из-за снегопадов и ДТП, в часы пик возникают пробки. Из-за этого возможны задержки того или иного маршрута. В Центральной диспетчерской службе просят с пониманием отнестись к тем ситуациям, когда автобус или троллейбус выбивается из графика по независящим от водителя причинам.