Кировчане жалуются на нерегулярную работу общественного транспорта по вечерам
Если утром или днем уехать в Кирове на общественном транспорте еще можно, то после 8-9 часов вечера ожидание долгожданного автобуса или троллейбуса становится опасным аттракционом: с одной стороны - проверяется устойчивость к морозу, с другой стороны - вера в то, что автобус все-таки придет, как написано в расписании, постепенно тает. Но идти пешком или ехать на такси всё равно не хочется.
- Удовлетворительно, можно и лучше.
- Иногда приходится долго ждать.
- Меня всё устраивает.
- Единицу долго приходится ждать. Сейчас жду.
В Кирове работает одна из самых передовых в России систем мониторинга работы общественного транспорта. Любой житель города, вооруженный смартфоном, может в режиме реального времени посмотреть, где едет тот или иной автобус или троллейбус. Появляются и умные остановки. Табло показывает, сколько времени осталось ждать тот или иной маршрут. Но таких остановок пока еще очень мало. И смартфоны с подключенным мобильным интернетом пока еще роскошь, доступная не каждому. Остается самый доступный способ связи с диспетчерской службой городского транспорта, - обычный телефонный звонок.
АЛЕКСАНДР РЫБОЛОВЛЕВ, ДИРЕКТОР МБУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА»:
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