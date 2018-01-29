Презентация альбома к 170-летию Виктора Васнецова
Настоящий праздник для ценителей искусства. Это не просто альбом, а - уникальная возможность познакомиться с сокровищницей музея и увидеть то, что скрыто.
АННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«В экспозиции, учитывая площади залов, показываем в год, вот в прошлом году 8% от того, что у нас находится. В силу определенных особенностей мы всю коллекцию показать не можем и как раз в издание вошли те вещи, которые находятся в залах и большая часть тех вещей, редких, уникальных, которые мы, к сожалению, показать не можем».
Впервые коллекции музея были представлены в альбомном формате в 2010 году к его 100-летию. Семь лет спустя музей решил актуализировать издание. Богато иллюстрированный альбом посвящен основателям музея. Тем, для кого формирование, сохранение и исследование искусства на Вятской земле стало смыслом жизни.
ИРИНА ЛЮБИМОВА, КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, КУРАТОР ПРОЕКТА:
«Нам важно было этот альбом дополнить и рядом произведений, которые поступили к нам или которые мы атрибутировали, отреставрировали за последние годы, чтобы расширить представления о музейной коллекции, углубить информацию для нашего читателя».
Над изданием работал коллектив авторов, которые в течение нескольких лет занимались изучением предметов музея, что позволило обобщить информацию о коллекциях. Статьи - не просто научные вставки к визуальному ряду - диалог между автором и читателем.
ИРИНА ЛЮБИМОВА, КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, КУРАТОР ПРОЕКТА:
«Задача стояла в том, чтобы представить произведение в нужном аспекте хорошего качества, чтобы читатель, держа в руках, видел зрительный ряд, а текст уже сам, авторский, он, может быть, подтолкнет его к получению более глубокой информации, может быть даже в других источниках, поэтому очень важно».
Вниманию представили и другое новое издание музея - каталог "Васнецовский пленер в Уржуме" с работами участников пленера в 2017 году.
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