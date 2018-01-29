Презентация альбома к 170-летию Виктора Васнецова

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В Вятском художественном музее состоялась презентация нового альбома, изданного к 170-летию Виктора Васнецова. В числе первых с изданием познакомилась Карина Алоян.Настоящий праздник для ценителей искусства. Это не просто альбом, а - уникальная возможность познакомиться с сокровищницей музея и увидеть то, что скрыто.Впервые коллекции музея были представлены в альбомном формате в 2010 году к его 100-летию. Семь лет спустя музей решил актуализировать издание. Богато иллюстрированный альбом посвящен основателям музея. Тем, для кого формирование, сохранение и исследование искусства на Вятской земле стало смыслом жизни.Над изданием работал коллектив авторов, которые в течение нескольких лет занимались изучением предметов музея, что позволило обобщить информацию о коллекциях. Статьи - не просто научные вставки к визуальному ряду - диалог между автором и читателем.Вниманию представили и другое новое издание музея - каталог "Васнецовский пленер в Уржуме" с работами участников пленера в 2017 году.