Поделиться новостью:

Михаил Бабич встретился со студенческим активом в Перми. Одной из тем стала трагедия, которая произошла в одной из школ краевого центра.Полномочный представитель президента в ПФО отметил, что ЧП указало на ряд проблем. К мерам безопасности в пермской школе вопросов нет. А вот информация об учениках, которым требуется особое внимание, была в закрытом доступе.Эти вопросы требуют нормативного регулирования, и предложения будут внесены. Кроме того проводится работа на местах: по работе пропускных пунктов, по системе учета детей и по более строгому подходу к пропускному режиму.