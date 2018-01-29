Михаил Бабич встретился со студенческим активом в Перми
Полномочный представитель президента в ПФО отметил, что ЧП указало на ряд проблем. К мерам безопасности в пермской школе вопросов нет. А вот информация об учениках, которым требуется особое внимание, была в закрытом доступе.
МИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Вопрос пристрастия к наркомании - медицинская тайна, вопрос психического расстройства - медицинская тайна. То есть учителя этой информацией не владели. Родители знали, но информацию не довели, соответственно каких-то специальных мер контроля: бдительного отношения к этим детям или изоляции их от общества - принято не было».
Эти вопросы требуют нормативного регулирования, и предложения будут внесены. Кроме того проводится работа на местах: по работе пропускных пунктов, по системе учета детей и по более строгому подходу к пропускному режиму.
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