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Новости / Общество

Михаил Бабич встретился со студенческим активом в Перми

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 52 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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Михаил Бабич встретился со студенческим активом в Перми. Одной из тем стала трагедия, которая произошла в одной из школ краевого центра.

Полномочный представитель президента в ПФО отметил, что ЧП указало на ряд проблем. К мерам безопасности в пермской школе вопросов нет. А вот информация об учениках, которым требуется особое внимание, была в закрытом доступе.

Михаил Бабич встретился со студенческим активом в ПермиМИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Вопрос пристрастия к наркомании - медицинская тайна, вопрос психического расстройства - медицинская тайна. То есть учителя этой информацией не владели. Родители знали, но информацию не довели, соответственно каких-то специальных мер контроля: бдительного отношения к этим детям или изоляции их от общества - принято не было».

Эти вопросы требуют нормативного регулирования, и предложения будут внесены. Кроме того проводится работа на местах: по работе пропускных пунктов, по системе учета детей и по более строгому подходу к пропускному режиму.


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