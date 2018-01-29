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Сварщик автосервиса неделю использовал машину клиентки в качестве такси. В итоге попал в ДТП, а автомобиль бросил. Чем закончилась эта история и как обезопасить себя от подобных ситуаций?Эти повреждения на автомобиле Юлии появились после того, как она отдала машину в автосервис. Хотя, казалось бы, всё должно быть строго наоборот, после ремонта. Дело в том, что сварщик, взявшийся за работу, не стал машину чинить, а использовал её в личных целях и даже успевал подработать в такси. В итоге через неделю написал хозяйке авто, где забрать машину. Он бросил её на улице. Девушка нашла автомобиль и написала заявление в полицию. Вот как мужчина мотивировал свой поступок.Пока что обвинение в краже предъявили только сварщику. С автосервисом дело куда сложнее. От горе-работника там сразу отреклись. Тем более, что работал он неофициально. А никаких документов о приёмке машины на ремонт составлено не былоА на 5-ый раз не повезло. И теперь причинённый ущерб в лучшем случае можно получить только со сварщика. И то неизвестно, когда это произойдет. Для того чтобы не оказаться в подобной ситуации и быть под защитой закона нужно соблюдать элементарные правилаКак правило, выбирают гаражные мастерские, вместо авторизованных дилерских сервисов ради экономии. Разница в цене услуги и в правду значительная. Только такой выбор может наоборот "встать в копеечку".