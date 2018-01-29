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Сварщик автосервиса неделю использовал машину клиентки в качестве такси

Сегодня, 10:18 | Просмотров: 72 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Сварщик автосервиса неделю использовал машину клиентки в качестве такси. В итоге попал в ДТП, а автомобиль бросил. Чем закончилась эта история и как обезопасить себя от подобных ситуаций?

Эти повреждения на автомобиле Юлии появились после того, как она отдала машину в автосервис. Хотя, казалось бы, всё должно быть строго наоборот, после ремонта. Дело в том, что сварщик, взявшийся за работу, не стал машину чинить, а использовал её в личных целях и даже успевал подработать в такси. В итоге через неделю написал хозяйке авто, где забрать машину. Он бросил её на улице. Девушка нашла автомобиль и написала заявление в полицию. Вот как мужчина мотивировал свой поступок.

Сварщик автосервиса неделю использовал машину клиентки в качестве таксиЮЛИЯ ШТИН, ПОСТРАДАВШАЯ:
«Когда писал объяснительную, сказал, что я не хотел рассказывать Юле, потому что я боялся, что она обидится. Колёса я продал на личные нужды потому, что денег не хватало. Таксавал на машине, потому что на личные нужды не хватало, и оттягивал момент, чтобы рассказать, что машина у него».

Пока что обвинение в краже предъявили только сварщику. С автосервисом дело куда сложнее. От горе-работника там сразу отреклись. Тем более, что работал он неофициально. А никаких документов о приёмке машины на ремонт составлено не было

ЮЛИЯ ШТИН, ПОСТРАДАВШАЯ:
«Приехала в сервис, я уже 4-ый раз туда машину ставила. Всегда машину оставляла на ночь. Утром потом забирала».

А на 5-ый раз не повезло. И теперь причинённый ущерб в лучшем случае можно получить только со сварщика. И то неизвестно, когда это произойдет. Для того чтобы не оказаться в подобной ситуации и быть под защитой закона нужно соблюдать элементарные правила

Сварщик автосервиса неделю использовал машину клиентки в качестве таксиЮРИЙ ШЕРОМОВ, ЮРИСТ:
«При передаче транспортного средства в ремонтную организацию необходимо заполнение заказ-наряда, обязательно должен быть составлен акт приёма-передачи ТС, в котором должен быть отражён пробег автомобиля, его техническое состояние и так же те работы, которые необходимо будет выполнить».

Как правило, выбирают гаражные мастерские, вместо авторизованных дилерских сервисов ради экономии. Разница в цене услуги и в правду значительная. Только такой выбор может наоборот "встать в копеечку".

- Не сэкономила, в нормальный минус ушла.


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