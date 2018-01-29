Сварщик автосервиса неделю использовал машину клиентки в качестве такси
Эти повреждения на автомобиле Юлии появились после того, как она отдала машину в автосервис. Хотя, казалось бы, всё должно быть строго наоборот, после ремонта. Дело в том, что сварщик, взявшийся за работу, не стал машину чинить, а использовал её в личных целях и даже успевал подработать в такси. В итоге через неделю написал хозяйке авто, где забрать машину. Он бросил её на улице. Девушка нашла автомобиль и написала заявление в полицию. Вот как мужчина мотивировал свой поступок.
ЮЛИЯ ШТИН, ПОСТРАДАВШАЯ:
«Когда писал объяснительную, сказал, что я не хотел рассказывать Юле, потому что я боялся, что она обидится. Колёса я продал на личные нужды потому, что денег не хватало. Таксавал на машине, потому что на личные нужды не хватало, и оттягивал момент, чтобы рассказать, что машина у него».
Пока что обвинение в краже предъявили только сварщику. С автосервисом дело куда сложнее. От горе-работника там сразу отреклись. Тем более, что работал он неофициально. А никаких документов о приёмке машины на ремонт составлено не было
ЮЛИЯ ШТИН, ПОСТРАДАВШАЯ:
«Приехала в сервис, я уже 4-ый раз туда машину ставила. Всегда машину оставляла на ночь. Утром потом забирала».
А на 5-ый раз не повезло. И теперь причинённый ущерб в лучшем случае можно получить только со сварщика. И то неизвестно, когда это произойдет. Для того чтобы не оказаться в подобной ситуации и быть под защитой закона нужно соблюдать элементарные правила
ЮРИЙ ШЕРОМОВ, ЮРИСТ:
«При передаче транспортного средства в ремонтную организацию необходимо заполнение заказ-наряда, обязательно должен быть составлен акт приёма-передачи ТС, в котором должен быть отражён пробег автомобиля, его техническое состояние и так же те работы, которые необходимо будет выполнить».
Как правило, выбирают гаражные мастерские, вместо авторизованных дилерских сервисов ради экономии. Разница в цене услуги и в правду значительная. Только такой выбор может наоборот "встать в копеечку".
- Не сэкономила, в нормальный минус ушла.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
23.01.2018
Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.
22.01.2018