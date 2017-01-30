Кировские школьники пообщались с жителями блокадного Ленинграда

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В Центре имени Александра Невского кировские школьники смогли пообщаться с жителями блокадного Ленинграда. Встреча была посвящена Дню воинской славы - 27 января 1944-го года была полностью снята блокада города на Неве.Татьяне Кармазиной было суждено пережить самую первую блокадную зиму. По продуктовой карточке дети и старики, которые не могли работать, получали только 125 граммов хлеба. Впрочем, кировским шестиклассникам уже знакомы многие факты этой трагической истории Ленинграда.В Ленинграде были нарушены все инженерные коммуникации, не было воды, отопления, не работала канализация. А еще - постоянные бомбежки.Только в первую зиму от голода умерли 500 тысяч ленинградцев. А полностью блокада была снята 27 января 1944 года.И в годы войны вятская земля приняла двести тысяч эвакуированных ленинградцев.