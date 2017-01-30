Кировские школьники пообщались с жителями блокадного Ленинграда
Татьяне Кармазиной было суждено пережить самую первую блокадную зиму. По продуктовой карточке дети и старики, которые не могли работать, получали только 125 граммов хлеба. Впрочем, кировским шестиклассникам уже знакомы многие факты этой трагической истории Ленинграда.
ДАНИЛ КОБИТЕНКО, УЧЕНИК 6 КЛАССА ШКОЛЫ № 11:
«Сначала хлеб был по норме, дальше качество хлеба упало, людям было тяжело, некоторые даже если куда-то шли, погибали, и город полностью был захвачен фашистами, так что из него никак не могли люди выйти».
В Ленинграде были нарушены все инженерные коммуникации, не было воды, отопления, не работала канализация. А еще - постоянные бомбежки.
ТАТЬЯНА КАРМАЗИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА":
«Самое тяжелое - это голод, самое тяжелое, потому что обеспечить ребенку - мне полтора года было, когда началась блокада, молока нет, не купить, творог, что-то мясное или рыбное, ничего нет, правда, столярный клей она варила. Бабушка пережила все войны, в том числе, и японскую, у нее всегда был НЗ, наверное, сухари тоже сушили, как-то мама об этом не говорила, это было такое тяжелое, видимо, для нее время, воспоминания, она отдельные фразы как-то кинет».
Только в первую зиму от голода умерли 500 тысяч ленинградцев. А полностью блокада была снята 27 января 1944 года.
ИВАН ЮДИНЦЕВ, УЧЕНИК 6 КЛАССА ШКОЛЫ № 11:
«Ладожское озеро, его называли "Дорогой жизни", потому что по этому озеру переправляли продукты, хлеб, а на обратном пути – людей».
И в годы войны вятская земля приняла двести тысяч эвакуированных ленинградцев.
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