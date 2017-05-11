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Новости / Общество

В регионе началась масштабная перепись животных

Сегодня, 17:50 | Просмотров: 123 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В регионе полным ходом идет перепись всех обитающих охотничьих животных. Специалисты уже начали проводить маршрутные учеты.

В прошлом году в нашем регионе обитали почти 30 тысяч лосей, более ста трех тысяч зайцев, около семи тысяч куниц, свыше четырех тысяч лисиц и чуть менее одной тысячи рысей. Подобные исследования позволяют получить данные о распространении и плотности населения популяций птиц и зверей. Учет ведется на основе следов зверей.

В регионе началась масштабная перепись животныхДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обязательно наличие, при прохождении учета, спутникового навигатора. При прохождении маршрута записывается трек, который подтверждает, что этот учет проводился на местности».

Учетчики ведут подсчет следов на специально заложенных маршрутах. Всего их запланировано более трех тысяч общей протяженностью более 30 тысяч километров. Нововведением этого года стало то, что учетчикам разрешили использовать, помимо лыж, еще и снегоходы. Это значительно упростит работу и снизит затраты.

ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проведены специальные исследования центром охотконтроля в Москве и они пришли к выводу, что использование снегохода не критично сказывается на учетах. Поэтому их разрешили использовать. Это большое подспорье для учетчиков».

По итогам работы министерство охраны окружающей среды проверит учетные материалы, проведет расчет численности животных в каждом охотничьем угодье. Результаты учетов позволят определить динамику численности видов, выявить превышения их допустимой плотности, а также определить лимиты и квоты на охоту на такие виды животных, как лось и рысь.


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