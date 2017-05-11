В регионе началась масштабная перепись животных

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В регионе полным ходом идет перепись всех обитающих охотничьих животных. Специалисты уже начали проводить маршрутные учеты.В прошлом году в нашем регионе обитали почти 30 тысяч лосей, более ста трех тысяч зайцев, около семи тысяч куниц, свыше четырех тысяч лисиц и чуть менее одной тысячи рысей. Подобные исследования позволяют получить данные о распространении и плотности населения популяций птиц и зверей. Учет ведется на основе следов зверей.Учетчики ведут подсчет следов на специально заложенных маршрутах. Всего их запланировано более трех тысяч общей протяженностью более 30 тысяч километров. Нововведением этого года стало то, что учетчикам разрешили использовать, помимо лыж, еще и снегоходы. Это значительно упростит работу и снизит затраты.По итогам работы министерство охраны окружающей среды проверит учетные материалы, проведет расчет численности животных в каждом охотничьем угодье. Результаты учетов позволят определить динамику численности видов, выявить превышения их допустимой плотности, а также определить лимиты и квоты на охоту на такие виды животных, как лось и рысь.