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Новости / Общество

Застройщик и инвестор дома по 1-му Гороховскому переулку, 21, готовы пойти на мировое соглашение.

Сегодня, 18:45 | Просмотров: 160 | Версия для печати
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В правительстве Кировской области вопрос о завершении строительства дома по 1-му Гороховскому переулку обсудили на встрече в региональном Минстрое с представителями компании-застройщика, а также надзорных органов и инициативной группой дольщиков.
 
Руководители компании-инвестора АО «КРИК» и компании-застройщика ООО «Вятка-Надым» заявили о готовности пойти на мировое соглашение в рамках судебного процесса. Эта мера поможет найти средства для завершения работ.
 
В настоящий момент новая многоэтажка находится в высокой степени готовности: возведена коробка здания, выполнено остекление, закуплены материалы для монтажа системы отопления. К дому подведены сети водоснабжения и водоотведения, выполнено частичное благоустройство.
 
Но чтобы завершить строительство дома, компании требуется еще 32 млн рублей. При этом часть имущества компании находится под арестом. Средства и имущество АО «КРИК» также арестованы, финансировать достройку объекта оно не может.
 
На встрече прозвучало предложение передать застройщику средства, которые «КРИК» может получить от реализации готовых квартир в доме по улице Полянской (микрорайон Верхние Черёмушки). Но опять же данный объект находится под арестом по решению суда и пока что какие-либо операции с ним невозможны. «КРИКу» предложили направить ходатайство в межрайонный отдел УФССП с просьбой отменить запрет на совершение действий в отношении четырёх квартир для использования их в текущей хозяйственной деятельности.
 
По информации ОА «КРИК», на улице Полянской полностью готовы 10 квартир. Их можно задействовать для решения общего вопроса, что позволит предоставить «Вятка-Надым» порядка 15 млн рублей на достройку объекта по 1-му Гороховскому. В дальнейшем по этой же схеме планируют задействовать средства, вырученные от сдачи жилья в многоквартирном доме по улице Орджоникидзе, 2б.
 
Руководство компании-застройщика готово пойти на мировое соглашение с дольщиками. Другим источником финансирования завершения строительства дома по 1-му Гороховскому может стать продажа одного из земельных участков, принадлежащих компании. Но на него также наложен арест, и вопрос о продаже земли придётся решать в судебном порядке.
 
В минстрое считают, что оба варианта нужно прорабатывать параллельно, и на следующее совещание, которое назначено на 19 февраля, сторонам поручили прийти с готовым решением по одному из путей.
 
Напомним, в Реестр граждан, чьи права были нарушены нарушены при долевом строительстве, внесены 204 жителя Кировской области. На февраль в минстрое запланированы совещания по вопросам дольщиков ООО «Севержилстрой», ООО «Полёт», ООО «Старая Крепость» (г. Вятские Поляны), ООО «ЖК Виктория», ООО «ЖК Виктория-4», ЗАО «МЖК Родина», ООО «Тектон».


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