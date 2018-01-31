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Новости / Общество

В Кировской области открыли четыре ледовых автопереправы.

Сегодня, 08:41 | Просмотров: 96 | Версия для печати
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По информации ГУ МЧС по Кировской области, официально приняты еще две ледовые автотрассы: в д. Тюм-Тюм Уржумского района и в пгт Лебяжье.
 
Грузоподъемность первой переправы составляет 8 тонн, толщина льда 75 см. Вторая способна выдержать до 25 тонн, её толщина 85 см.
 
В этот зимний сезон на территории Кировской области планировалось оборудовать 7 автомобильных переправ через реку Вятка. Четыре из них - в с. Гоньба Малмыжского района, пгт. Лебяжье, д. Тюм-Тюм Уржумского района и г. Котельнич - уже работают.
 
Готовятся к приёмке в эксплуатацию ещё три: в с. Цепочкино Уржумского района, с. Вишкиль Котельничского района и с. Сорвижи Арбажского района.


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