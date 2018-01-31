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«Чем этот червь знаменит - он самый прожорливый, в день он производит большое количество биогумуса, быстро размножается. За год полторы тысячи особей».

«В Древнем Египте существовал закон, который под страхом смертной казни запрещал вывоз червей из долины реки Нил, потому что именно они считались секретом плодородия земли».

Жительница Вятских Полян вышла в финал национальной премии "Бизнес-Успех". У Светланы Жуковой необычное занятие. Она занимается разведением гибридных червей. Какая польза от целой армии таких сотрудников?Маленькие, но такие полезные. На этой ферме в Вятских Полянах разводят гибридных червей. Это искусственно выведенный вид - ученые скрестили Владимирского дождевого и Киргизского червя и назвали его червь-старатель. Эти малыши и правда старательны и трудолюбивы и готовы переработать любые органические и растительные остатки. На выходе фермеры получают тот самый биогумус - фактор плодородия земли.Светлана Жукова своим необычным делом гордится и считает его важным для российского сельского хозяйства. Свою ферму она ласково называет червятником. Здешние питомцы умеют деликатно рыхлить землю, доставляют корням растений кислород, обогащают почву микроэлементами. Эти способности червей прекрасно знали в древности - египтяне глубоко почитали и охраняли их.В естественной природе слой гумуса в 5 см образуется в течение 300 лет, а здесь черви вырабатывают его тоннами. Органику можно использовать и для рекультивации почв, подвергшихся многолетнему воздействию химических удобрений и пестицидов. Не случайно, что ферму по производству червей, заметили на федеральном уровне. Светлана Жукова со своим проектом вышла в финал национальной премии "Бизнес-Успех". Его итоги будут подведены 7 февраля в Москве.