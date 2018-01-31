Приюту для животных требуется помощь неравнодушных людей

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Одному из кировских приютов для животных требуется поддержка. Количество питомцев постоянно растет. Волонтерам нужны и новые единомышленники, и любая благотворительная помощь.Бездомные животные - сфера ответственности человека. Ольга Шелыгина - волонтер одной из кировских приютов-передержек, знает об этом не понаслышке. В их приюте более сотни собак: у каждой своя, удивительная история. Они попадают в приют далеко не от большой любви. Некоторые так и не находят новых хозяев.Тут еще раз убеждаешься - не у каждого дома должна быть собака, но у каждой собаки должен быть свой дом. Они не злые - они несчастные, но, несмотря на это готовы дарить любовь свои новым хозяевам.Домашние питомцы попадают в приюты по разным причинам, и обычно это происходит не по вине животного. Многие из них в приюте не могут пережить боль расставания с хозяином и осознанно отказываются от еды и общения. И, получается - бояться надо не собак, а их владельцев.Помочь этим животным проще, чем мы думаем - это не только покупка корма и физическая помощь, но и распространение информации о бездомных животных в надежде на то, что чье-то сердце дрогнет и кто-то найдет среди питомцев приюта своего нового друга.