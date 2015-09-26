В Кировской области можно будет наблюдать полное лунное затмение.
Лунное затмение над Европейской частью России начнется 31 января 2018 года в 13:51.
Причем, наблюдать это красивое атмосферное явление, которое еще называют "кровавой луной", можно невооружённым глазом.
Максимальная фаза затмения составит 1.32, продолжительность полной фазы - 76 минут.
Основные моменты затмения:
13:51 - начало полутеневого затмения
14:48 - начало частного затмения
15:51 - начало полного затмения
16:31 - максимальная фаза затмения
17:07 - окончание полного затмения
18:11 - окончание частного затмения
19:08 - окончание полутеневого затмения
Следующее полное лунное затмение произойдёт 27 июля 2018 года. И оно станет самым продолжительным в 21 веке.
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