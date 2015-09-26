В Кировской области можно будет наблюдать полное лунное затмение.

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Лунное затмение над Европейской частью России начнется 31 января 2018 года в 13:51.

Причем, наблюдать это красивое атмосферное явление, которое еще называют "кровавой луной", можно невооружённым глазом.

Максимальная фаза затмения составит 1.32, продолжительность полной фазы - 76 минут.

Основные моменты затмения:

13:51 - начало полутеневого затмения



14:48 - начало частного затмения



15:51 - начало полного затмения



16:31 - максимальная фаза затмения



17:07 - окончание полного затмения



18:11 - окончание частного затмения



19:08 - окончание полутеневого затмения

Следующее полное лунное затмение произойдёт 27 июля 2018 года. И оно станет самым продолжительным в 21 веке.