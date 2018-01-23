Продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартире

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История с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартире, получила неожиданное продолжение. В прессе появилась информация о том, что у женщины хотят забрать детей. Как обстоят дела на самом деле?Однако, с первых минут разговора с Татьяной выяснилось, что тревога была напрасной. Повторная беседа с представителями центра социального обслуживания помогла женщине понять, что размещение детей в специальном приюте — это помощь, а не мера наказания.Суть беседы заключалась в том, что центр временного проживания — это не приют для бездомных. Сюда отправляют детей только по личному заявлению родителей. Если по каким-то причинам они не могут находиться дома.В учреждении, к слову, предусмотрено постоянное наблюдение специалистов и пятиразовое питание и все это на безвозмездной основе. И если вопрос с вмешательством соцзащиты в ситуацию решился сразу, то проблемы температурного режима остаются на прежнем этапе. Глава города взяла ситуацию под личный контроль и после выхода нашего сюжета в дом была направлена группа специалистов для оценки ситуации.Точно такой замер температуры в жилом помещении специалисты Администрации провели и перед нашим приездом. Нарушений зафиксировано не было. Но съемка с тепловизора ясно показывает, где происходят потери тепла.В целом, в помещениях по итогам проверки температура соответствовала нормам. Однако, к нашему приезду термометр на кухне упорно показывал другой результат.Резюмируя результаты и выводы после всех проверок, получается, что само здание находится в пригодном для жизни состоянии, все теплопотери происходят из-за того, что жильцы недостаточно хорошо следят за состоянием ремонта своей собственности и плохо утеплили квартиру на зиму. Более того, проблему можно было бы решить еще на этапе покупки. Однако, сама Татьяна с этой позицией не согласна.В деревянных ли стенах дело или в износе дома — решать уже экспертам фонда капитального ремонта. В администрации города нам сообщили, что всегда прилагают максимальные усилия для взаимодействия с фондом. Однако это не быстрое решение проблемы. Пока Татьяне остается надеяться только на ремонт собственными силами.