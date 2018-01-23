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Новости / Общество

Продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартире

Сегодня, 17:56 | Просмотров: 145 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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История с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартире, получила неожиданное продолжение. В прессе появилась информация о том, что у женщины хотят забрать детей. Как обстоят дела на самом деле?

Продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартиреЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дом по адресу Советской 131 снова оказался в центре внимания СМИ. После выхода нашего сюжета о том, что многодетная мать с тремя детьми замерзает в собственной квартире, по адресу приезжали представители других телеканалов, ОНФ, и даже сотрудники соцзащиты, которые предложили изъять детей из семьи и разместить их временно в приюте. Испуганная мать была вынуждена снова обратиться в нашу программу».

Однако, с первых минут разговора с Татьяной выяснилось, что тревога была напрасной. Повторная беседа с представителями центра социального обслуживания помогла женщине понять, что размещение детей в специальном приюте — это помощь, а не мера наказания.

Продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартиреТАТЬЯНА ЧЕГЛОКОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №131 УЛ. СОВЕТСКАЯ:
«Ну, они мне предложили детей в приют на некоторое время пока здесь холодно. Ну, я не поняла так, но потом разобрались с соцзащитой. Мне начальник позвонил из Кирова. Мы с ним поговорили хорошо».

Суть беседы заключалась в том, что центр временного проживания — это не приют для бездомных. Сюда отправляют детей только по личному заявлению родителей. Если по каким-то причинам они не могут находиться дома.

Продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартиреМИХАИЛ ЛУЧИХИН, ДИРЕКТОР МЕЖРАЙОННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЛОБОДСКОМ РАЙОНЕ:
«Мы предлагаем всем абсолютно семьям, которые находятся вот в такой трудной жизненной ситуации. У нас бывали семьи, которые по району, например, у них отключали электричество, как вы сами понимаете, в данных условиях ребенок находиться не может. Даже приготовление пищи. Естественно в доме становится прохладно и все. В этом случае мама пишет заявление, и на какой-то период она помещает детей в данное учреждение».

В учреждении, к слову, предусмотрено постоянное наблюдение специалистов и пятиразовое питание и все это на безвозмездной основе. И если вопрос с вмешательством соцзащиты в ситуацию решился сразу, то проблемы температурного режима остаются на прежнем этапе. Глава города взяла ситуацию под личный контроль и после выхода нашего сюжета в дом была направлена группа специалистов для оценки ситуации.

Продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартиреИРИНА ЖЕЛВАКОВА, ГЛАВА Г. СЛОБОДСКОГО:
«Проверено качество предоставляемой услуги населению и от 23 января составлен акт, в котором зафиксировано, что в квартире Татьяны Витальевны температура в комнатах 22 градуса. У соседей, с вашего разрешения, без фамилий, 21 градус, 21 градус. В помещении кухни 20 градусов. И подпись Татьяны Витальевны под этим актом есть».

Точно такой замер температуры в жилом помещении специалисты Администрации провели и перед нашим приездом. Нарушений зафиксировано не было. Но съемка с тепловизора ясно показывает, где происходят потери тепла.

Продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартиреПАВЕЛ ВАЙКУТИС, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СЛОБОДСКОГО:
«Тепловизором проверили вход в тамбур, в коридор. Тепловизором видно, где теплопотеря — то есть просто дверь не утеплена. То есть здесь температура до -11, сегодня у нас на улице».

В целом, в помещениях по итогам проверки температура соответствовала нормам. Однако, к нашему приезду термометр на кухне упорно показывал другой результат.

- Вот на кухне 12-13 градусов.

Резюмируя результаты и выводы после всех проверок, получается, что само здание находится в пригодном для жизни состоянии, все теплопотери происходят из-за того, что жильцы недостаточно хорошо следят за состоянием ремонта своей собственности и плохо утеплили квартиру на зиму. Более того, проблему можно было бы решить еще на этапе покупки. Однако, сама Татьяна с этой позицией не согласна.

ТАТЬЯНА ЧЕГЛОКОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №131 УЛ. СОВЕТСКАЯ:
«Меня обвиняют, то, что я квартиру такую купила, что везде дует. Как сказать то. Извините, за материнский капитал лучше то, мне кажется не найти. Риелторов тоже обвинили в том, что продали нам такую квартиру. Так мы ведь весь Слободской же объезжали, они предлагали варианты то. Это вот самый такой оптимальный был вариант. Так вот сказали, что все равно из окон дует, так я понимаю, что дует. Тут дерево внизу-то точно гниет у нас».

В деревянных ли стенах дело или в износе дома — решать уже экспертам фонда капитального ремонта. В администрации города нам сообщили, что всегда прилагают максимальные усилия для взаимодействия с фондом. Однако это не быстрое решение проблемы. Пока Татьяне остается надеяться только на ремонт собственными силами.


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