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В детской филармонии открылась ярмарка, на которой ничего нельзя купить

Сегодня, 17:58 | Просмотров: 108 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В детской филармонии своя ярмарка. Раньше такое трудно было представить. Пока за дело не взялись артисты студии народного пения "Отрада". Они подготовили концертную программу и пригласили на ее премьеру дошкольников.

Народный фольклор интересен и многогранен. Привить любовь к нему у детей не так и сложно, считает Маргарита Замятина. Руководитель студии народного пения осенью решила подготовить новую программу. К репетициям привлекла самых маленьких артистов. От 5 до 7 лет. Общими усилиями они воссоздали часть русской культуры и истории. Знаменитые ярмарки.

Роль торговцев детям пришлась по душе. Как и выбранная игровая форма для знакомства зрителей с русской ярмаркой. На ней нередко заключались самые выгодные и крупные торговые соглашения. Об этом и не только ребята узнали из рассказов о бойкой торговле, которая обычно шла в центре города или села.

В детской филармонии открылась ярмарка, на которой ничего нельзя купитьВЕРА ОГОРОДНИКОВА, АРТИСТКА СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Чем там торговали? Яблоками, шоколадом, игрушками, музыкальными инструментами».
 
 
Прикупить обновки и товары, отдохнуть, повеселиться, «себя показать и других повидать». В песнях ребята постарались отразить всю суть праздника. Не забыв про одного из главных героев ярмарочных представлений.

Народные гуляния длились, иногда целую неделю. Юные артисты же смогли уместить их в менее чем получасовую программу. Но ее премьера тепло была принята маленькими зрителями. Не исключен вариант, что в будущем "Веселая ярмарка" вернется в Детскую филармонию. Но уже в более расширенном варианте.

В детской филармонии открылась ярмарка, на которой ничего нельзя купитьМАРГАРИТА ЗАМЯТИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Возраст у артистов очень маленький. Если бы они были постарше, то можно тут было добавить и медвежью комедию и район подключить, чтобы зрителей завлечь. Но в силу возраста пока вот так».
 
 
Творческих планов у студии "Отрада" много. В феврале ее ждет знаменательное событие. Исполниться 10 лет как коллектив раскрывает вокальные возможности детей и прививает им любовь к народному творчеству.


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