В детской филармонии открылась ярмарка, на которой ничего нельзя купить

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«Чем там торговали? Яблоками, шоколадом, игрушками, музыкальными инструментами».

«Возраст у артистов очень маленький. Если бы они были постарше, то можно тут было добавить и медвежью комедию и район подключить, чтобы зрителей завлечь. Но в силу возраста пока вот так».

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