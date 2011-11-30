В детской филармонии открылась ярмарка, на которой ничего нельзя купить
Народный фольклор интересен и многогранен. Привить любовь к нему у детей не так и сложно, считает Маргарита Замятина. Руководитель студии народного пения осенью решила подготовить новую программу. К репетициям привлекла самых маленьких артистов. От 5 до 7 лет. Общими усилиями они воссоздали часть русской культуры и истории. Знаменитые ярмарки.
Роль торговцев детям пришлась по душе. Как и выбранная игровая форма для знакомства зрителей с русской ярмаркой. На ней нередко заключались самые выгодные и крупные торговые соглашения. Об этом и не только ребята узнали из рассказов о бойкой торговле, которая обычно шла в центре города или села.
ВЕРА ОГОРОДНИКОВА, АРТИСТКА СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
Народные гуляния длились, иногда целую неделю. Юные артисты же смогли уместить их в менее чем получасовую программу. Но ее премьера тепло была принята маленькими зрителями. Не исключен вариант, что в будущем "Веселая ярмарка" вернется в Детскую филармонию. Но уже в более расширенном варианте.
МАРГАРИТА ЗАМЯТИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
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