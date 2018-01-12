Школьник из Белой Холуницы получил подарок от полпреда президента в ПФО
Евгений Кинчин из-за проблем со здоровьем не может ходить в обычную школу, но, несмотря на это мальчик не только не отстает от программы, но во многом превосходит своих сверстников.
ЛЮДМИЛА КИНЧИНА, БАБУШКА:
«Как стойкий оловянный солдатик, порой трудно ему и физически, но он старается, другой раз пожалеешь, Женя, ты устал, нет, я доделаю».
На помощь в обучении приходят современные технологии и специалисты Кировского областного государственного общеобразовательного учреждения «Центр дистанционного образования детей». Каждый день учителя объясняют Евгению новый материал, задают и проверяют домашнее задание.
- Женя, скажи, что такое приставка?
- Это часть слова перед корнем, которая служит для образования новых слов.
МАРИЯ НИКУЛИНА, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД КИРОВСКОГО ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ:
«За пять лет, что Женя учится у нас, с первого класса, он себя зарекомендовал как очень организованный, дисциплинированный, ответственный ученик, добрый послушный мальчик, доброжелательный, общительный одноклассник».
Тяга к знаниям у Евгения Кинчина поистине космических масштабов. Давней мечтой мальчика был настоящий, мощный телескоп, который позволит из дома наблюдать за звездами и планетами. Мечта стала реальностью после того, как в свой день рождения Женя вместо привычного видеоурока смог пообщаться с полномочным представителем Президента России в ПФО Михаилом Бабичем. В этот день, 11 января, полпред побывал с рабочей поездкой в Кировской области и ознакомился с ходом ремонтных работ в здании, которое недавно было передано для «Центра дистанционного образования». Ремонт ведется за счет средств резервного фонда Президента РФ. Михаил Бабич поздравил Евгения с днем рождения и спросил о том, какой подарок он хочет на день рождения.
- Женя мечтает о телескопе.
- О телескопе? Отлично.
- Такой редкий предмет, который сейчас молодые люди просят, надо нам самим разобраться, но в ближайшее время он к тебе приедет, хорошо?
И наконец, Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов передал Жене обещанный подарок.
- Какой красивый!
- Да он не просто красивый, самое главное, что он практически профессиональный, это для тебя будет не игрушка, это инструмент, с помощью которого ты будешь изучать небо.
- Спасибо, всегда о таком мечтал.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы советовались со специалистами, чтобы он бы подошел для него, компактный и в то же время мощный, чтобы действительно можно было глубоко погружаться и смотреть, что там происходит».
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, МАМА:
«Ему нужно рассматривать звездное небо, всегда просится смотреть, у нас есть маленький телескоп, но хотелось большой, для нас это большое счастье».
Среди множества Жениных увлечений космос, пожалуй, самое главное. Мальчику подарили и подвижную карту, с помощью которой можно узнать местоположение и сроки наблюдения небесных тел.
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