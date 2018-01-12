Школьник из Белой Холуницы получил подарок от полпреда президента в ПФО

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Школьник из Белой Холуницы получил в подарок настоящий телескоп. О своей мечте Евгений Кинчин рассказал Михаилу Бабичу во время рабочей поездки полпреда Президента в Киров. И сегодня мальчику вручили этот прибор для наблюдения небесных тел.Евгений Кинчин из-за проблем со здоровьем не может ходить в обычную школу, но, несмотря на это мальчик не только не отстает от программы, но во многом превосходит своих сверстников.На помощь в обучении приходят современные технологии и специалисты Кировского областного государственного общеобразовательного учреждения «Центр дистанционного образования детей». Каждый день учителя объясняют Евгению новый материал, задают и проверяют домашнее задание.Тяга к знаниям у Евгения Кинчина поистине космических масштабов. Давней мечтой мальчика был настоящий, мощный телескоп, который позволит из дома наблюдать за звездами и планетами. Мечта стала реальностью после того, как в свой день рождения Женя вместо привычного видеоурока смог пообщаться с полномочным представителем Президента России в ПФО Михаилом Бабичем. В этот день, 11 января, полпред побывал с рабочей поездкой в Кировской области и ознакомился с ходом ремонтных работ в здании, которое недавно было передано для «Центра дистанционного образования». Ремонт ведется за счет средств резервного фонда Президента РФ. Михаил Бабич поздравил Евгения с днем рождения и спросил о том, какой подарок он хочет на день рождения.И наконец, Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов передал Жене обещанный подарок.Среди множества Жениных увлечений космос, пожалуй, самое главное. Мальчику подарили и подвижную карту, с помощью которой можно узнать местоположение и сроки наблюдения небесных тел.