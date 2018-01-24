Проблемы 24-й школы стали предметом разбирательств на самом высоком уровне

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Ситуация с перенаселенностью школы номер 24 стала предметом разбирательств на самом высоком уровне. Напомним, накануне в администрации города приняли решение о том, в школе будут набирать только два первых класса. Остальных детей запишут в 10 и 28 школы. Ну а сегодня проблему обсудили глава региона Игорь Васильев с привлечением всех заинтересованных сторон.Тесные проходы, небольшие классы. Два взрослых человека в некоторых коридорах разойдутся только боком. Детям, конечно, проще, в тесноте, да не в обиде.Нет ничего более постоянного, чем временное. В очередной раз народная мудрость доказана на практике. В 98-м году учителя и ученики 24-й школы были уверены, в этом здании они ненадолго. 20 лет спустя надежда вновь появилась.Вопрос о переселении стоит давно. Ранее уже предпринимались попытки разгрузить здание. Однако, по мнению родителей, этого оказалось недостаточно.Глава региона пообещал родителям учеников, новая школа сможет принять их детей уже в 2020-м году. Два года придется потерпеть, однако есть и альтернативные варианты. Среднему звену предложили перебраться на Воровского, 74. Однако - это слишком далеко и не все родители согласились на такой вариант.Губернатор Кировской области попросил родителей учеников сотрудничать с властями. Он пригласил их следить за строительством новой школы, которая будет возведена на улице Профсоюзной.