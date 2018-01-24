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Проблемы 24-й школы стали предметом разбирательств на самом высоком уровне

Сегодня, 10:36 | Просмотров: 49 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Ситуация с перенаселенностью школы номер 24 стала предметом разбирательств на самом высоком уровне. Напомним, накануне в администрации города приняли решение о том, в школе будут набирать только два первых класса. Остальных детей запишут в 10 и 28 школы. Ну а сегодня проблему обсудили глава региона Игорь Васильев с привлечением всех заинтересованных сторон.

Тесные проходы, небольшие классы. Два взрослых человека в некоторых коридорах разойдутся только боком. Детям, конечно, проще, в тесноте, да не в обиде.

Проблемы 24-й школы стали предметом разбирательств на самом высоком уровнеАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Само здание небольшое. Всего лишь два этажа. Обойти его целиком можно примерно за минуту. В таких условиях учатся пять сотен детей. 280 из них - это ученики младших классов».

Нет ничего более постоянного, чем временное. В очередной раз народная мудрость доказана на практике. В 98-м году учителя и ученики 24-й школы были уверены, в этом здании они ненадолго. 20 лет спустя надежда вновь появилась.

- Наверное, нам нужно сформировать земельный участок за 18-й год, здесь не далеко, на Профсоюзной. По федеральным денежкам школу будем строить здесь.

Вопрос о переселении стоит давно. Ранее уже предпринимались попытки разгрузить здание. Однако, по мнению родителей, этого оказалось недостаточно.

Проблемы 24-й школы стали предметом разбирательств на самом высоком уровнеНАТАЛЬЯ МАРТЫНОВА, ЧЛЕН ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ №24:
«Были какие-то попытки обращения в администрацию, но реально закончилось тем, что часть наших детей переселили на Горбунова, 13 из среднего звена. В принципе все, на этом движение остановилось».

Глава региона пообещал родителям учеников, новая школа сможет принять их детей уже в 2020-м году. Два года придется потерпеть, однако есть и альтернативные варианты. Среднему звену предложили перебраться на Воровского, 74. Однако - это слишком далеко и не все родители согласились на такой вариант.

Проблемы 24-й школы стали предметом разбирательств на самом высоком уровнеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Никогда не бывает так, что бы все вдруг оказались довольны или счастливы. Но и в таких условиях дети учиться не должны».

Губернатор Кировской области попросил родителей учеников сотрудничать с властями. Он пригласил их следить за строительством новой школы, которая будет возведена на улице Профсоюзной.


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