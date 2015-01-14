В городе Кирове выбрали самые красивые зимние дворы

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- Дети старались, приносили вот такие чудесные орешки, такой красивый снеговик. Мы их привязывали проволокой, потому что в первый же день нижний ряд был пуст, потом снова наряжен.

«Елку привезли с корнями, она должна прижиться и расти - радовать детей, создавать настроение всегда».

«Задание было простым: обустроить и украсить свой двор к Новому году. Люди строили снежные фигуры, садили елки, делали катки, устраивали мероприятия, представления - все делали».

«Но, пожалуй, самыми трудолюбивыми оказались жители дома на Попова 60 корпус 1. Во дворе своего дома, на баскетбольной площадке они залили каток».

«Мужчина из последнего подъезда водой сначала заливал несколько раз. Молодцы! Все катаются, из соседних дворов ходят».

В городе выбрали самые красивые зимние дворы. Конкурс проводился в течение месяца, победителей наградили сегодня. Чем же они заслужили награду?Двор на Мостовицкой, 5 с этого года знаменит своей пушистой красавицей. Живая ель появилась здесь накануне нового года. Привести дерево из леса помогла управляющая компания. Наряжали елку всем двором. Больше всего жители радуются, что с зеленой красавицей им не придется прощаться.Конкурс "Зимний двор" проводит Территориальное Управление Ленинского района. Он уже стал традиционным и полюбился жителям. В этом году заявок на участие было больше двадцати.Конкурс, прежде всего, объединил самих жителей. Кто-то узнал, как зовут соседей, другие нашли друзей. Есть люди, которые приложили немало усилий, чтобы сделать жизнь вокруг лучше.Причем это дело рук нескольких активных жильцов. Из подъезда они протянули шланг с водой, работали несколько дней.В Ленинском терруправлении выбрали победителя в каждом Центре местной активности. Дипломы достались ТСЖ «Мостовицкая, 5» с их пушистой красавицей, ТОСам: «Молодежный», «Щорса, 19/2», «Чапаева, 36»,«Комсомольская,13» и ЖСК проспект Строителей, 54. Двор на Попова, где залит каток, отметили благодарностью.