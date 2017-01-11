Кировчане активно предлагают общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве. Один из лидеров по числу поданных заявок Нововятский район. Роман Четвериков убедился в том, насколько местные жители заинтересованы в создании комфортной зоны отдыха.
Местные жители это место называли площадью Александра Опарина. Но здесь редко когда можно было увидеть гуляющих родителей с детьми. Территория больше походила на заброшенную. Один единственный тротуар с разбитым асфальтом, бурьян по периметру и практически никаких надежд на внешние перемены. Появляться они начали с прошлого года. АНДРЕЙ СМЕРДОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МИКРОРАЙОН":
«Весной 2017 года усилиями активных нововятичей и представителей теруправления мы выполнили демонтаж аварийных конструкций, почистили площадь, прорядили кустарник от поросли. Летом этого же года мы установили спортивный комплекс».
Район дома по улице Опарина 11 оживленный. По соседству с жилыми домами находятся школа и детский сад. Стоило активистам увидеть первые результаты работы, как они взялись за дальнейшие шаги по благоустройству данной территории. Предложения привели к рождению проекта. Он пока только на бумаге. Но люди уверены, что он воплотится в жизнь. СЕРГЕЙ ГРУХИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО НОВОВЯТСКОМУ РАЙОНУ:
«Здесь на сегодня соединились два проекта. Первый это проект поддержки местных инициатив. По нему реализуем часть благоустроительных работ. А вторую часть мы бы хотели сделать по программе "Комфортная городская среда"».
Две аллеи, выложенные брусчаткой, центральная объемная клумба, лавочки, скамейки, детский городок. Проект оценен почти в пять миллионов рублей и может быть вынесен на рейтинговое народное голосование. Благодаря ему будет сформирован окончательный перечень общественных территорий для благоустройства. Пока же идет сбор предложений от граждан. Они принимаются по 12 февраля включительно.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДИМНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«На сегодняшний день в целом по городу поступило порядка 1000 таких заявок. Жители за последние две недели активно начали голосовать, т.к. практически половина периода прошла».
В городе создан 71 пункт приема предложений от граждан. Они расположены в центрах местной активности, учреждениях культуры и дополнительного образования. Заявку можно подать и в электронном виде через сайт городской администрации.
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