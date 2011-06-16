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Новости / Общество

Кировчане стали свидетелями полного лунного затмения

Сегодня, 15:01 | Просмотров: 140 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Жители Европейской части России стали свидетелями редкого астрономического явления - полного лунного затмения. За небесным перформансом вместе со школьниками наблюдал Иван Швецов.

Это первое полное лунное затмение в 2018 году. Оно отличается от солнечного тем, что его одинаково хорошо видно ночью всем людям одного из полушарий Земли. Несмотря на мороз, детей, желающих увидеть редкое астрономическое явление, собралось немало. Пока детский космический центр не открылся, школа №27 остается единственным учебным заведением в Кирове, где есть действующий планетарий и дети могут наблюдать за звездами в мощный телескоп.

Кировчане стали свидетелями полного лунного затменияМАРИНА КИСЛИЦЫНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КИРОВСКИМ ПЛАНЕТАРИЕМ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №27:
«Луна сейчас видна на востоке, она зловеще красного цвета из-за того, что на луну падает тень от земли и солнечные лучи преломляются в небесной атмосфере».
 
Всего в 2018 году произойдёт 5 затмений. Из них 3 солнечных и 2 лунных. Наблюдать январскую кровавую луну можно было с любой высокой точки города.

МАРИНА КИСЛИЦЫНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КИРОВСКИМ ПЛАНЕТАРИЕМ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №27:
«Раньше считали, что на луну напало чудовище и проглотило ее и пытались отогнать это явление. У нас затмением интересуются дети, потому что это редкое явление и многие в школе интересуются астрономией».
 
Красная луна, которая так пугала людей в древности, - еще и расхожий поэтический символ. Багровеющее небесное светило в литературной традиции не предвещает ничего хорошего. Лунное затмение - предвестник несчастий. Кровавая луна у Шекспира появляется в кульминационных сценах Венецианского купца, Короля Лира и Гамлета. Добавим, что самое продолжительное лунное затмение, которое можно будет наблюдать на территории всей России и СНГ, произойдет 27 июня, оно будет самым продолжительным последние за 100 лет и продлится 1 час 43 минуты.


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