Переселение из аварийного жилья в Кильмези
Владимир Кислицын переехал жить в Кильмезь в 2011 году из Оричей, после выхода на пенсию. Его дом был старый и попал в программу переселения. В конце прошлого года он переехал в новостройку - двухквартирный дом на улице Кудрина. В отличие от прошлого жилья здесь есть водопровод, туалет. Отопление печное, но это не минус, а учитывая стоимость услуг на централизованное отопление, скорее плюс нового дома. Да и печку топить переселенцы привыкли - для них это не проблема.
ВЛАДИМИР КИСЛИЦЫН, ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА КИЛЬМЕЗЬ:
«Место очень тихое, квартира тёплая, красивая, замечаний нет, все сделано качественно. Самое главное – тепло».
При строительстве было решено отказаться от каркасного домостроения. Дома построены из пеноблоков с наружным утеплением и утеплением полов. В домах установлена сантехника, стоят газовые плиты. Стоимость одного квадратного метра по программе переселения из ветхого и аварийного жилья около 24 тысяч рублей.
АЛЕКСЕЙ СТЯЖКИН,- ГЛАВА КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА:
«Всего по программе переселения в прошлом году построено 14 домов, 88 человек переехали. Гарантийный срок по домам 5 лет. Если что-то случится, придут, исправят, по сравнению с той квартирой - это как небо и земля».
С каждым из жильцов на этапе проектирования была согласована планировка, расположение комнат и окон. Некоторым людям новые дома построили на месте старых, так что даже далеко переезжать не надо было - вещи на руках переносили из одного помещения в другое. Для учителей и пенсионеров были приобретены полностью благоустроенные квартиры с центральным отоплением.
СВЕТЛАНА ЕРШОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЁЛКА КИЛЬМЕЗЬ:
«Это чудо - программа переселения из ветхого жилья, благодарю всех, кто принял участие в рождении нашего дома».
Многие, получив жилье, еще не переехали в него по разным причинам, часть переселенцев в Кильмези вообще не живут, переехали в другие населённые пункты, и новоселье будут справлять позже.
СВЕТЛАНА ЕРШОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЁЛКА КИЛЬМЕЗЬ:
«И вода у нас в доме. Раньше я ходила на колонку по воду. И санузел есть, и планировка, как я хотела. Очень довольна всем».
Добавим, что в Кильмези еще остается расселить 5 многоквартирных домов, которые относятся к категории ветхих и аварийных. В целом, в Кировской области Программа переселения из аварийного жилья завершена на 95%. На сегодняшний день новое жильё получили 6686 человек.
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