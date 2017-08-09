В Кирове открылась ремесленная мастерская
Сейчас подвал бывшего кинотеатра выглядит так. Лев Бакштаев с единомышленниками превратили пространство в уютную мастерскую, которая открыта для всех, кто увлекается ремеслами. При этом совершенно не обязательно быть опытным кузнецом или столяром — главное желание, что-то сделать своими руками — остальному научат.
ЛЕВ БАКШТАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕМЕСЛЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ АРТЕЛЬ:
«У нас есть направление вот этого ремесленного коворкинга, когда человек может придти и что-то сделать — просто то, что ему надо. И есть направление мастер-классов и обучения. То есть когда человек приходит и, к примеру, не было у него никогда в жизни опыта ковки, не знаю, розы, например. Ему важно сделать там подарок своей жене. Своими руками выковать розу. То есть он может придти и сделать это здесь».
Несмотря на то, что Лев позиционирует мастерскую, как особое место для мужчин, где обучают совсем не женским ремеслам, мне, в качестве исключения, доверили молоток и подпустили к наковальне.
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По долгу службы мне приходилось заниматься совершенно разными вещами, но кузнечным делом — никогда. Сегодня Лев мне покажет, как выковать ложку для специй. И проведет инструктаж».
Техника безопасности, конечно, начинается с правильно подобранной одежды. Во-первых, с несгораемого фартука.
- Фартук с несгораемой пропиткой. Если попадет окалина или искра, то ни чего не произойдет.
- Что-что попадет?
- Окалина.
Затем, надевают специальные перчатки — краги, которые также должны обезопасить руки мастера от ожогов. Но возникает вопрос...
- А как можно делать ложку в таких больших перчатках?
- А вот тут мы переходим к правилам техники безопасности. Во время процесса мы ни чего не трогаем руками. То есть любой предмет берется только вот такими щипцами.
Надеваем последний элемент защиты — очки и приступаем к делу. Элемент для изготовления выбран достаточно маленький, поэтому обошлись горелкой.
Конечно, занятие оказалось не таким легким, как я предполагала. Одно дело забивать молотком гвоздь и совсем другой ковать маленький, почти ювелирный элемент.
- Ну что? Быть мне кузнецом или нет?
- Не женское это дело.
- Я соглашусь.
Ложка — это элемент для новичка, но пространство и техника мастерской позволяют опытным кузнецам создавать более сложные и зрелищные вещи.
- Креветка. Вообще-то это будущий дракон. Вот здесь как раз есть один из людей, которые приходят и пользуются услугами ремесленного коворкинга. Парень. Его зовут Тимур. Он делает этого дракона уже где-то неделю.
К слову, весь интерьер помещения Лев Бакштаев с коллегами сделали и украсили сами. Какие-то идеи появились случайно, в ходе работы.
- Кирилл сломал молоток и, в общем, мы приварили к нему болт и сделали ручку.
С первых дней существования мастерская много занимается с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
ЛЕВ БАКШТАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕМЕСЛЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ АРТЕЛЬ:
«Дети из детских домов и прочее, здесь занимаются абсолютно бесплатно. И у нас уже... Ну, вот мы работаем еще месяц даже не работаем, у нас уже было, по-моему занятий 6 с детьми».
Мастерскую нельзя назвать местом исключительно мужского времяпрепровождения. Здесь установлены, например, гончарные круги, на которых можно заняться лепкой всей семьей. К тому же, коворкинг только начинает работу и в будущем здесь появится еще больше мастеров различных ремесел и, соответственно, разных мастер-классов.
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