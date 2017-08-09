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В Кирове открылась ремесленная мастерская. Любой желающий может прийти туда, чтобы своими руками смастерить, распилить, выточить или даже выковать нужную вещь. При необходимости в деле помогут опытные мастера. С неженскими ремёслами знакомилась Лариса Добриянова.Сейчас подвал бывшего кинотеатра выглядит так. Лев Бакштаев с единомышленниками превратили пространство в уютную мастерскую, которая открыта для всех, кто увлекается ремеслами. При этом совершенно не обязательно быть опытным кузнецом или столяром — главное желание, что-то сделать своими руками — остальному научат.Несмотря на то, что Лев позиционирует мастерскую, как особое место для мужчин, где обучают совсем не женским ремеслам, мне, в качестве исключения, доверили молоток и подпустили к наковальне.Техника безопасности, конечно, начинается с правильно подобранной одежды. Во-первых, с несгораемого фартука.Затем, надевают специальные перчатки — краги, которые также должны обезопасить руки мастера от ожогов. Но возникает вопрос...Надеваем последний элемент защиты — очки и приступаем к делу. Элемент для изготовления выбран достаточно маленький, поэтому обошлись горелкой.Конечно, занятие оказалось не таким легким, как я предполагала. Одно дело забивать молотком гвоздь и совсем другой ковать маленький, почти ювелирный элемент.Ложка — это элемент для новичка, но пространство и техника мастерской позволяют опытным кузнецам создавать более сложные и зрелищные вещи.К слову, весь интерьер помещения Лев Бакштаев с коллегами сделали и украсили сами. Какие-то идеи появились случайно, в ходе работы.С первых дней существования мастерская много занимается с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.Мастерскую нельзя назвать местом исключительно мужского времяпрепровождения. Здесь установлены, например, гончарные круги, на которых можно заняться лепкой всей семьей. К тому же, коворкинг только начинает работу и в будущем здесь появится еще больше мастеров различных ремесел и, соответственно, разных мастер-классов.