Круглый стол, посвященный теме защиты ребенка от взрослого человека

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Как защитить ребенка от взрослого человека. Этому вопросу был посвящен круглый стол в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Вятушка". Здесь встретились представители разных ведомств.В этом магазине желаемое можно получить не за деньги, а за добрые дела. Таким способом в социально-реабилитационном центре "Вятушка" дети с непростыми судьбами учатся вечным ценностям - любви, трудолюбию, взаимопомощи.Детские судьбы становятся сложными чаще всего из-за взрослых. Кого-то обижают родители, кто-то попал в трудную ситуацию из-за плохого воспитания. Причин много, но задача одна, защитить детей от насилия и жестокого обращения.Чтобы выстроить правильную работу в этом направлении необходимо сначала договорится. Одна из целей круглого стола - наладить межведомственное взаимодействие. На встречу приглашены социальные работники, правоохранители, педагоги, психологи и правозащитники.По словам участников встречи, проблема насилия над детьми стоит очень остро. Ежегодно несколько десятков несовершеннолетних становятся жертвами преступлений.