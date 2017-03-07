Круглый стол, посвященный теме защиты ребенка от взрослого человека
В этом магазине желаемое можно получить не за деньги, а за добрые дела. Таким способом в социально-реабилитационном центре "Вятушка" дети с непростыми судьбами учатся вечным ценностям - любви, трудолюбию, взаимопомощи.
ЕЛЕНА ЛЕВАНОВА, И.О. ДИРЕКТОРА КОГКУСО "КСРЦН "ВЯТУШКА":
«Мы создали вот такие книжки, книжки добрых дел, по подобию волонтерской книжки. В эту книгу у нас вписываются добрые дела, которые совершают наши дети. Выдаются им книжечки, вписываются баллы, всех приглашаем по группам сюда в магазин».
Детские судьбы становятся сложными чаще всего из-за взрослых. Кого-то обижают родители, кто-то попал в трудную ситуацию из-за плохого воспитания. Причин много, но задача одна, защитить детей от насилия и жестокого обращения.
ТАТЬЯНА РЯЗАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас сегодня будет ряд предложений по итогам круглого стола, в том числе формирование в обществе очень стойкого неприятия явления факта жестокого обращения к детям. Мы будем говорить, что сегодня важно пропагандировать в обществе семейные ценности».
Чтобы выстроить правильную работу в этом направлении необходимо сначала договорится. Одна из целей круглого стола - наладить межведомственное взаимодействие. На встречу приглашены социальные работники, правоохранители, педагоги, психологи и правозащитники.
ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конечная цель - это улучшение качества работы, наладить взаимодействие и перспективы развития работы в этом направлении, Именно в работе с детьми, пострадавшими от насилия».
По словам участников встречи, проблема насилия над детьми стоит очень остро. Ежегодно несколько десятков несовершеннолетних становятся жертвами преступлений.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
23.01.2018
Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.
22.01.2018