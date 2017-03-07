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Круглый стол, посвященный теме защиты ребенка от взрослого человека

Сегодня, 17:42 | Просмотров: 108 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Как защитить ребенка от взрослого человека. Этому вопросу был посвящен круглый стол в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Вятушка". Здесь встретились представители разных ведомств.

В этом магазине желаемое можно получить не за деньги, а за добрые дела. Таким способом в социально-реабилитационном центре "Вятушка" дети с непростыми судьбами учатся вечным ценностям - любви, трудолюбию, взаимопомощи.

Круглый стол, посвященный теме защиты ребенка от взрослого человекаЕЛЕНА ЛЕВАНОВА, И.О. ДИРЕКТОРА КОГКУСО "КСРЦН "ВЯТУШКА":
«Мы создали вот такие книжки, книжки добрых дел, по подобию волонтерской книжки. В эту книгу у нас вписываются добрые дела, которые совершают наши дети. Выдаются им книжечки, вписываются баллы, всех приглашаем по группам сюда в магазин».

Детские судьбы становятся сложными чаще всего из-за взрослых. Кого-то обижают родители, кто-то попал в трудную ситуацию из-за плохого воспитания. Причин много, но задача одна, защитить детей от насилия и жестокого обращения.

Круглый стол, посвященный теме защиты ребенка от взрослого человекаТАТЬЯНА РЯЗАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас сегодня будет ряд предложений по итогам круглого стола, в том числе формирование в обществе очень стойкого неприятия явления факта жестокого обращения к детям. Мы будем говорить, что сегодня важно пропагандировать в обществе семейные ценности».
 
Чтобы выстроить правильную работу в этом направлении необходимо сначала договорится. Одна из целей круглого стола - наладить межведомственное взаимодействие. На встречу приглашены социальные работники, правоохранители, педагоги, психологи и правозащитники.

Круглый стол, посвященный теме защиты ребенка от взрослого человекаВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конечная цель - это улучшение качества работы, наладить взаимодействие и перспективы развития работы в этом направлении, Именно в работе с детьми, пострадавшими от насилия».

По словам участников встречи, проблема насилия над детьми стоит очень остро. Ежегодно несколько десятков несовершеннолетних становятся жертвами преступлений.


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