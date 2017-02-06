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«Напомним, что проект снежный десант зародился в Алтайском крае в 1969 году. Тогда впервые студенты отправились в несколько районов региона, чтобы оказать шефскую помощь местным жителям. В 2014 году "Снежный десант" появился в Кировской области. 15 студентов отправились в Зуевский район с доброй миссией».

«Отбор ведется строго. Смотрим на то, как студент проявляет себя, какими качествами обладает. И действительно ли он готов к постоянной физической нагрузке. Это и командиры отрядов нам советуют, кураторы направлений. Пытаемся выбрать ребят достойных, которые будут хорошей трудовой единицей в отряде».

«Для меня это возможность реализовать себя. Мы участвуем как благотворительная акция. Их нужно проводить. В районах, иногда, за пожилыми не заботятся, а мы можем оказать помощь, поговорить с бабушками. Это тоже будет им благо на душу».

Тимуровцы на зимний лад. В регионе высадился "Снежный десант". Семь отрядов отправились в Немский, Фаленский, Уржумский, Зуевский, Котельнический и Опаринский районы. Во время работы десанта участники помогут более шестистам жителям 42-х населенных пунктов.В этом году участниками проекта стали более 150 студентов вузов и сузов Кировской области и соседних регионов. На данный момент действует 7 отрядов: "Северное сияние", "Полярная звезда", "Айсберг", "Пломбир", "Лавина","Снежок " и "Пингвин". Отметим, что состав участников формировался из числа бойцов Российских студенческих отрядов.Уже пять лет "Снежный десант" в Кировской области это не только добровольческий студенческий проект, но важное мероприятие для сельского населения. Во время работы десанта участники помогут более шестистам жителям 42-х населенных пунктов.На целую неделю добровольцы отправятся в районные населенные пункты, чтобы там реализовать программу проекта: шефскую помощь на социально-значимых объектах, помочь ветеранам войны и пенсионерам, а также провести творческие мастер-классы, спортивные состязания с сельской молодежью и концерты для местного населения.