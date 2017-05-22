Кировчанин Юрий Урванцев собрал уникальную коллекцию галстуков.
Юрий Урванцев, коллекционер:
"Будучи в Японии я приобрёл вот такой галстук. В память и в то же время эта особенность японского производства, которая называется "галстук в галстуке". Посредине идёт своё изображение, снаружи чёрный. Когда они выезжают на какое-то мероприятие, они все в белом и в черных галстуках. Или в галстуках, носящих тематический характер."
Для непосвященного человека - это просто очень много галстуков. А для Юрия Александровича - каждый хранит воспоминание и может перенести мысль далеко во времени и пространстве.
Юрий Урванцев, коллекционер:
"Был конкурс мультфильмов. Я в этом городе оказался и не смог устоять. Естественно, я его тут же приобрёл. Дальше. Проходил международный конгресс по бабочкам. Вот этот галстук был выпущен для участников конгресса."
А ещё галстук с автомобильного шоу. И галстук, в котором посещали королевский приём в Голландии. И даже галстук с настоящей монеткой в оттделке. Галстук из Тайланда и с острова Бали. По часам можно догадаться, что родом этот экземпляр из Швейцарии. Какие-то галстуки просто покупались в магазине, за какими-то приходилось вести настоящую охоту. Бывало, что и менялся с прохожими. Так случилось в Венеции. Хозяин красного шелкового галстука, колоритный итальянец, никак не хотел с ним расставаться. Помогла проявить благосклонность бутылочка национального русского напитка. А с виду невзрачный галстук из шерсти достался сложнее всего. Шотландец согласился продать, только узнав о коллекции. Немало в ней и бабочек. Этот атрибут торжества - отдельная тема. Так например крупная бабочка будет совсем неуместна в ресторане, зато для артиста на сцене - самое то. Есть бабочки для уютных встреч с друзьями, а есть праздничные для особых торжеств. Даже с инкрустацией. Но с украшениями тоже важно не переборщить. Есть ещё галстуки в виде платков, есть широкие, узкие, шёлковые и матерчатые, плотные и мягкие. И каждый год на них влияет неугомонная, вечно меняющаяся мода.
"В мире огромное количество галстуков, но чтобы выбрать тот самый, нужно, чтобы он подходил к событию. Ну и, конечно же, нравился самому."
И тогда вы не останетесь незамеченным и произведете нужное впечатление. Ведь мода изменчива, а стиль вечен.
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