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Кировчанин Юрий Урванцев собрал уникальную коллекцию галстуков.

Сегодня, 20:59 | Просмотров: 77 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Кто-то привозит из путешествий магнитики, кто-то сувениры. А кировчанин Юрий Урванцев собирает галстуки.
 
Сколько мужчине нужно галстуков? Для некоторых достаточно и одного, а кому-то и нескольких сотен будет мало. Юрий Урванцев полюбил этот предмет гардероба с юности, Уже тогда он понял, как много эта деталь значит. Позднее эта склонность превратилась в увлечение всей жизни. И куда бы не отправился мужчина, везде и всюду он ищет новый экспонат для своей коллекции.

Юрий Урванцев, коллекционер:
"Будучи в Японии я приобрёл вот такой галстук. В память и в то же время эта особенность японского производства, которая называется "галстук в галстуке". Посредине идёт своё изображение, снаружи чёрный. Когда они выезжают на какое-то мероприятие, они все в белом и в черных галстуках. Или в галстуках, носящих тематический характер."

Для непосвященного человека - это просто очень много галстуков. А для Юрия Александровича - каждый хранит воспоминание и может перенести мысль далеко во времени и пространстве.

Юрий Урванцев, коллекционер:
"Был конкурс мультфильмов. Я в этом городе оказался и не смог устоять. Естественно, я его тут же приобрёл. Дальше. Проходил международный конгресс по бабочкам. Вот этот галстук был выпущен для участников конгресса."

А ещё галстук с автомобильного шоу. И галстук, в котором посещали королевский приём в Голландии. И даже галстук с настоящей монеткой в оттделке. Галстук из Тайланда и с острова Бали. По часам можно догадаться, что родом этот экземпляр из Швейцарии. Какие-то галстуки просто покупались в магазине, за какими-то приходилось вести настоящую охоту. Бывало, что и менялся с прохожими. Так случилось в Венеции. Хозяин красного шелкового галстука, колоритный итальянец, никак не хотел с ним расставаться. Помогла проявить благосклонность бутылочка национального русского напитка.  А с виду невзрачный галстук из шерсти достался сложнее всего. Шотландец согласился продать, только узнав о коллекции. Немало в ней и бабочек. Этот атрибут торжества - отдельная тема. Так например крупная бабочка будет совсем неуместна в ресторане, зато для артиста на сцене - самое то.  Есть бабочки для уютных встреч с друзьями, а есть праздничные для особых торжеств. Даже с инкрустацией. Но с украшениями тоже важно не переборщить. Есть ещё галстуки в виде платков, есть широкие, узкие, шёлковые и матерчатые, плотные и мягкие. И каждый год на них влияет неугомонная, вечно меняющаяся мода.
 
Алексей Алексеев, специальный корреспондент:
"В мире огромное количество галстуков, но чтобы выбрать тот самый, нужно, чтобы он подходил к событию. Ну и, конечно же, нравился самому."

И тогда вы не останетесь незамеченным и произведете нужное впечатление. Ведь мода изменчива, а стиль вечен.


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