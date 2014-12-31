В Оричах жители сгоревшего год назад дома переехали в новые квартиры.
Алла Жолобова:
"Дом перекосился, ребенок у меня холодовую аллергию проибрел, младшая дочь, она ночевала зимой в основном у подруги, мыться мы ходили к соседям в баню, у нас это невозможно было. Сейчас я даже не верю, что это мой дом - горячая вода, тепло."
Средства на строительство сумели изыскать из экономии бюджетных средств. Поздравить семью Жолобовых с новосельем приехали губернатор Кировской области и глава Оричевского района. Всего в доме на Советской, 7 муниципалитет выкупил 35 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Переехали сюда и почти 20 оричевских погорельцев, которые остались без крыши над головой ровно год назад.
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