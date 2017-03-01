В Кирове прокуратура уличила подрядчиков в некачественной уборке улиц.

Поделиться новостью:

Прокуратура Октябрьского района г. Кирова провела проверку работы ООО «Кировское коммунальное хозяйство» по содержанию автодорог в зимний период.

Между МКУ «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» и ООО «Кировское коммунальное хозяйство» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного пользования.

При проверке было выявлено, что состояние участков автомобильных дорог по улицам Добролюбова, Широнинцев, Крутикова, Шинников, Гайдара, Чернышевского, Свердлова, Стахановской, а также участка Октябрьского проспекта, расположенных на территории Октябрьского района города Кирова не соответствует предъявляемым требованиям. Подрядчик не исполнял надлежащим образом условия муниципального контракта.

По результатам проверки в адрес руководителя ООО «Кировское коммунальное хозяйство» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Тем временем в связи с ухудшением погодных условий в Кирове и области в подразделениях «Кировэнерго» введен режим повышенной готовности. Под особым контролем находятся социально значимые объекты.

Напомним, на 5 февраля в Кирове и области было объявлено метеопредупреждение. Утром большинство дорог и тротуаров в областном центре вновь утопали в снегу. Город встал в пробках.

Синоптики предупредили, что в течение понедельника в нашем регионе возможен ледяной дождь.