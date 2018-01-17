Стихийная свалка в поселке Ганино

Поделиться новостью:

Общественные активисты обнаружили в городе очередную стихийную свалку. В ее организации подозреваются жители частных домов в районе поселка Ганино.Такая куча мусора встречает всех, кто решил заехать в частный сектор. Перекресток улицы Дзержинского и Епишинского переулка не самое чистое место в округе.Контейнер убрали потому, что за вывоз мусора почти никто не платил. Отметим, в этом жилом массиве порядка тысячи домов. Теперь жителям приходится избавляться от мусора самостоятельно.Пока соответствующий договор заключили только жители пятнадцати процентов окрестных домов.Отметим, эту свалку уже неоднократно очищали. Как заверили представители администрации, сегодня сюда приедет спецтехника и новый мусор будет убран.