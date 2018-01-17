Стихийная свалка в поселке Ганино
Такая куча мусора встречает всех, кто решил заехать в частный сектор. Перекресток улицы Дзержинского и Епишинского переулка не самое чистое место в округе.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДНЕНТ:
«Стеклянные и пластиковые бутылки, объедки и другой мусор. Ранее на этом месте стоял контейнер. Однако, в декабре его убрали, но некоторые жители по старой памяти до сих пор приносят мусор на это место».
Контейнер убрали потому, что за вывоз мусора почти никто не платил. Отметим, в этом жилом массиве порядка тысячи домов. Теперь жителям приходится избавляться от мусора самостоятельно.
АЛЕКСЕЙ НИЧУНАЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Нами было принято решение совместно со специализированной организацией проводить работу с жителями частного сектора по установке контейнеров для индивидуального сбора в каждое домовладение».
Пока соответствующий договор заключили только жители пятнадцати процентов окрестных домов.
АЛЬМИР МИТЮКОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Регулярно проводится работа по информированию жителей, проводим собрания, в том числе осенью было проведено 3 собрания с жителями, где они были проинформированы о том, что недопустимо организовывать свалки в ненадлежащих местах».
Отметим, эту свалку уже неоднократно очищали. Как заверили представители администрации, сегодня сюда приедет спецтехника и новый мусор будет убран.
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