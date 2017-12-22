В Котельниче открылась ледовая переправа через Вятку
- Анатолий!
- Пропускай!
- Пропускаю машину!
Владимир Сысуев дежурит на переправе с одной стороны, а на противоположном берегу находится его напарник, тоже с рацией. Ледовая автомобильная переправа работает круглосуточно, но движение по ней одностороннее. Если дорога со стороны Затона свободна, значит, машина из Котельнича может ехать.
После открытия дороги через реку по ней могут проезжать легковые машины, массой до 5 тонн. После очередных замеров толщины льда, оказалось, что он выдержит и более массивный транспорт. Почти 70 сантиметров по последним замерам.
ВЛАДИМИР ПОКРОВЕНКО, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР КОТЕЛЬНИЧСКОГО ИНСПЕКТОРСКОГО УЧАСТКА ФКУ "ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
Название "дорога жизни" для переправы в Затоне - не преувеличение. Теперь в заречную часть города можно завезти не только важное продовольствие и топливо, но и в случае чего может приехать скорая помощь - спасти чью-то жизнь.
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