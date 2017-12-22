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Новости / Общество

В Котельниче открылась ледовая переправа через Вятку

Сегодня, 14:56 | Просмотров: 107 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Котельниче открылась долгожданная ледовая переправа через Вятку, ведущая в заречную часть города, посёлок Затон.

- Анатолий!
- Пропускай!
- Пропускаю машину!

Владимир Сысуев дежурит на переправе с одной стороны, а на противоположном берегу находится его напарник, тоже с рацией. Ледовая автомобильная переправа работает круглосуточно, но движение по ней одностороннее. Если дорога со стороны Затона свободна, значит, машина из Котельнича может ехать.

После открытия дороги через реку по ней могут проезжать легковые машины, массой до 5 тонн. После очередных замеров толщины льда, оказалось, что он выдержит и более массивный транспорт. Почти 70 сантиметров по последним замерам.

В Котельниче открылась ледовая переправа через ВяткуВЛАДИМИР ПОКРОВЕНКО, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР КОТЕЛЬНИЧСКОГО ИНСПЕКТОРСКОГО УЧАСТКА ФКУ "ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«У нас готово всё оборудование для того, чтобы могла проехать и 10-тонная машина. И газ можно и уголь будет возить, и пожарная машина, в случае опасности, сможет проехать».
 
 
Большие и тяжелые цельнометаллические фургоны уже смело подъезжают к переправе, их безопасности на льду ничто не угрожает.
 
- Конечно, нужна, это же дорога жизни. Очень рады, что ее открыли. Спасибо всем!

Название "дорога жизни" для переправы в Затоне - не преувеличение. Теперь в заречную часть города можно завезти не только важное продовольствие и топливо, но и в случае чего может приехать скорая помощь - спасти чью-то жизнь.


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