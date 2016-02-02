В районах области действует добровольческий "Снежный десант"

Поделиться новостью:

В районах области сегодня действует добровольческий "Снежный десант". Так, один из отрядов работает в селе Быстрица Оричевского района. Чем занимаются волонтеры?За день крышу детского сада полностью очистить не удалось, и на помощь одной из бригад, а в них, как правило, по два-три человека, пришли и другие участники "Снежного десанта".В селе Быстрица волонтеры помогают и одиноким ветеранам, чистят крыши и тропинки к дому, колют дрова и укладывают их в поленницы. А еще - просто разговаривают, поддерживают пожилых.Всего в этом году участниками проекта стали более 150-ти студентов вузов и сузов Кировской области и соседних регионов. Многие в "Снежном десанте" участвуют впервые. И, несмотря на непривычную работу и морозную погоду, настроение у ребят боевое.Отметим, что волонтеры не только помогают ветеранам на селе.Добавим, что в некоторых районах к проекту подключатся и активисты «Российского движения школьников».