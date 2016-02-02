В районах области действует добровольческий "Снежный десант"
За день крышу детского сада полностью очистить не удалось, и на помощь одной из бригад, а в них, как правило, по два-три человека, пришли и другие участники "Снежного десанта".
АННА ЛЫСОВА, СОТРУДНИЦА ДЕТСКОГО САДА "БЕРЕЗКА":
«Коллектив у нас маленький в детском саду, мы бы эту работу не выполнили, не смогли, а когда нам предложили помощь, мы очень были довольны, и пусть они к нам приезжают каждую зиму, будем очень рады».
В селе Быстрица волонтеры помогают и одиноким ветеранам, чистят крыши и тропинки к дому, колют дрова и укладывают их в поленницы. А еще - просто разговаривают, поддерживают пожилых.
КСЕНИЯ ПОПОВЦЕВА, УЧАСТНИЦА "СНЕЖНОГО ДЕСАНТА":
«Они очень одиноки, сейчас бабушка рассказывала, дети у нее на севере, она здесь одна-одинешенька и дети приезжают только на лето, надо как-то помогать, она очень рада была».
Всего в этом году участниками проекта стали более 150-ти студентов вузов и сузов Кировской области и соседних регионов. Многие в "Снежном десанте" участвуют впервые. И, несмотря на непривычную работу и морозную погоду, настроение у ребят боевое.
АНАСТАСИЯ ВЕЩЕВА, УЧАСТНИЦА "СНЕЖНОГО ДЕСАНТА":
«Я ожидала, что будет сложно, но это не так, мы тут все вместе, поддерживаем друг друга, пока мне все нравится, легко, хорошо».
«Это очень круто, потому что выехать куда-то вдаль, за город и провести время с друзьями, можно сказать, с семьей, с которой ты сблизился за короткое время».
Отметим, что волонтеры не только помогают ветеранам на селе.
УЛЬЯНА ДУРКИНА, КОМАНДИР ОТРЯДА "СНЕЖНОГО ДЕСАНТА" "ПЛОМБИР":
«Мы проводим профориентационные часы у старшеклассников, а также мастер-классы - оригами или какие-то поделочки для начальных классов, то есть часть отряда после обеда занимается непосредственно с детьми».
Добавим, что в некоторых районах к проекту подключатся и активисты «Российского движения школьников».
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