ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

05 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.6278
EURO: 70.4959
Погода в городе Кирове:
ночью:  -5...-3°C
утром:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В районах области действует добровольческий "Снежный десант"

Сегодня, 15:03 | Просмотров: 117 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В районах области сегодня действует добровольческий "Снежный десант". Так, один из отрядов работает в селе Быстрица Оричевского района. Чем занимаются волонтеры?

За день крышу детского сада полностью очистить не удалось, и на помощь одной из бригад, а в них, как правило, по два-три человека, пришли и другие участники "Снежного десанта".

В районах области действует добровольческий "Снежный десант"АННА ЛЫСОВА, СОТРУДНИЦА ДЕТСКОГО САДА "БЕРЕЗКА":
«Коллектив у нас маленький в детском саду, мы бы эту работу не выполнили, не смогли, а когда нам предложили помощь, мы очень были довольны, и пусть они к нам приезжают каждую зиму, будем очень рады».

В селе Быстрица волонтеры помогают и одиноким ветеранам, чистят крыши и тропинки к дому, колют дрова и укладывают их в поленницы. А еще - просто разговаривают, поддерживают пожилых.

В районах области действует добровольческий "Снежный десант"КСЕНИЯ ПОПОВЦЕВА, УЧАСТНИЦА "СНЕЖНОГО ДЕСАНТА":
«Они очень одиноки, сейчас бабушка рассказывала, дети у нее на севере, она здесь одна-одинешенька и дети приезжают только на лето, надо как-то помогать, она очень рада была».

Всего в этом году участниками проекта стали более 150-ти студентов вузов и сузов Кировской области и соседних регионов. Многие в "Снежном десанте" участвуют впервые. И, несмотря на непривычную работу и морозную погоду, настроение у ребят боевое.

В районах области действует добровольческий "Снежный десант"АНАСТАСИЯ ВЕЩЕВА, УЧАСТНИЦА "СНЕЖНОГО ДЕСАНТА":
«Я ожидала, что будет сложно, но это не так, мы тут все вместе, поддерживаем друг друга, пока мне все нравится, легко, хорошо».
 
 
 
В районах области действует добровольческий "Снежный десант"АРСЕНИЙ МАКСИМОВ, УЧАСТНИК "СНЕЖНОГО ДЕСАНТА":
«Это очень круто, потому что выехать куда-то вдаль, за город и провести время с друзьями, можно сказать, с семьей, с которой ты сблизился за короткое время».

Отметим, что волонтеры не только помогают ветеранам на селе.

В районах области действует добровольческий "Снежный десант"УЛЬЯНА ДУРКИНА, КОМАНДИР ОТРЯДА "СНЕЖНОГО ДЕСАНТА" "ПЛОМБИР":
«Мы проводим профориентационные часы у старшеклассников, а также мастер-классы - оригами или какие-то поделочки для начальных классов, то есть часть отряда после обеда занимается непосредственно с детьми».

Добавим, что в некоторых районах к проекту подключатся и активисты «Российского движения школьников».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

По факту пожара в Белой Холунице проводится доследственная проверка.

15:33 05.02.2018


По факту пожара в Белой Холунице проводится доследственная проверка.

В магазине на улице Ленина торговали алкоголем без лицензии (ВИДЕО).

14:40 05.02.2018


В магазине на улице Ленина торговали алкоголем без лицензии (ВИДЕО).

Жительница Котельнича заплатила мошеннику за "бесплатный" подарок 45 тысяч рублей.

13:48 05.02.2018


Жительница Котельнича заплатила мошеннику за "бесплатный" подарок 45 тысяч рублей.

Кировские лыжники достойно выступили на окружном первенстве.

13:31 05.02.2018


Кировские лыжники достойно выступили на окружном первенстве.

После вмешательства прокуратуры АО «КЧУС» погасил долги по зарплате 376 работникам.

12:49 05.02.2018


После вмешательства прокуратуры АО «КЧУС» погасил долги по зарплате 376 работникам.

В Кирове началось строительство водовода к новому легкоатлетическому манежу.

11:57 05.02.2018


В Кирове началось строительство водовода к новому легкоатлетическому манежу.

Кировская «Родина» потерпела самое крупное с начала сезона поражение.

11:28 05.02.2018


Кировская «Родина» потерпела самое крупное с начала сезона поражение.

Все новости

Вести. Кировская область

Турнир по черлидингу во Дворце Единоборств

21:03 05.02.2018


Турнир по черлидингу во Дворце Единоборств

В Кирове прошел фестиваль юных изобретателей "Бионик"

21:02 05.02.2018


В Кирове прошел фестиваль юных изобретателей "Бионик"

Уборка улиц от снега и мусора в Котельниче

21:01 05.02.2018


Уборка улиц от снега и мусора в Котельниче

В Слободском прошли финалы Чемпионата школьной баскетбольной Лиги

17:43 05.02.2018


В Слободском прошли финалы Чемпионата школьной баскетбольной Лиги

Жителям Мурыгино пришли платежки по 12 тысяч рублей

17:41 05.02.2018


Жителям Мурыгино пришли платежки по 12 тысяч рублей

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

"Снежный десант" отправится в районы области

02.02.2016


"Снежный десант" отправится в районы области

В регионе высадился «Снежный десант»

02.02.2018


В регионе высадился «Снежный десант»

В Кировской области вновь высадится "Снежный десант"

06.02.2017


В Кировской области вновь высадится "Снежный десант"

В Зуевском районе высадился "Снежный десант"

16.02.2015


В Зуевском районе высадился "Снежный десант"

В Кировской области за сутки "снежного" коллапса инспекторы ГИБДД оказали помощь более сотни водителей.

21.04.2017


В Кировской области за сутки "снежного" коллапса инспекторы ГИБДД оказали помощь более сотни водителей.

В 2016 году врачи «Десанта здоровья» вылечили 1682 зуба

20.01.2017


В 2016 году врачи «Десанта здоровья» вылечили 1682 зуба

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

30.01.2018


В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

СКР: начальнику УГИБДД по Кировской области предъявили обвинение по трем статьям УК РФ.

23.01.2018


СКР: начальнику УГИБДД по Кировской области предъявили обвинение по трем статьям УК РФ.

Констанин Селянин: "Задержание начальника УГИБДД не было для нас неожиданностью".

23.01.2018


Констанин Селянин: "Задержание начальника УГИБДД не было для нас неожиданностью".

Татьяна Мазур назначена министром культуры Кировской области.

24.01.2018


Татьяна Мазур назначена министром культуры Кировской области.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх