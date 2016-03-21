В Кирове прошел фестиваль юных изобретателей "Бионик"
Это не просто бездушная машина, а настоящий друг. Этот робот по задумке изобретателей, должен составить компанию пожилому человеку. Попугай и разговором может развлечь, и выручить в трудную минуту и дедушку, и бабушку.
ЯКОВ КОРЯКИН, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Если она не разговаривает с ним в течение получаса он может вызвать скорую, потому что она могла пойти и упасть. Он может вызвать скорую, и они приедут и могут оказать ей помощь».
Пока попугай недоработан. У него мало памяти, не самый удобный корпус и еще несколько мелких недоработок. Илья и Яков уже думают, как улучшить своего робота.
ИЛЬЯ АБРАМОВ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
- Хотим сделать, чтобы он был в каком-то более красивом корпусе, мог передвигаться.
- Пока только стоит?
- Да стоит, машет крыльями и клювом.
Дуэт двух юных изобретателей стал победителем фестиваля "Бионик". Робот-попугай произвел впечатление на жюри. Но Соревнование юных изобретателей - это не только машины. Открытия могут быть и в мире моды.
КСЕНИЯ ЯГОВКИНА, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Я раскрашивала крылья, сшивала шкурки гусеницы и куколки. Вручную и на машинке. А так же делала туловище бабочки».
Превращение из гусеницы в бабочку вдохновило Ксюшу Яговкину на два изобретения. Первое - костюм-трансформер, который наглядно демонстрирует метаморфозу. Второе - специальная куртка по типу кокона. Она поможет выглядеть стильно тем, кто сломал руку.
- Это изделие - двустороннее. Значит, его можно вывернуть, если ты сломал либо правую, либо левую руку.
Бионика рассматривает природу с новой стороны. Живые организмы, деревья и другие проявления - это отличный сценарий для изобретений.
Это доказали 19 участников конкурса. Отметим, фестиваль юных изобретателей "Бионик" проходит в первый раз.
ЛЮДМИЛА БАЛАХНИЧЕВА, СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА - МЕМОРИАЛ":
«Второго "Бионика" будем ждать обязательно наше компетентное жюри уже обсудило итоги. Им очень понравился конкурс. Очень понравились выступления ребят. Мы все вдохновлены».
Для некоторых участников "Бионик" - это только промежуточный этап в карьере изобретателя. Лучших пригласили отправиться в столицу и представить там свои работы.
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