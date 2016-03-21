В Кирове прошел фестиваль юных изобретателей "Бионик"

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Лучший источник вдохновения - это природа. Во дворце мемориал прошел первый фестиваль юных изобретателей "Бионик". Талантливые дети представили на суд жюри роботов, одежду и многое другое.Это не просто бездушная машина, а настоящий друг. Этот робот по задумке изобретателей, должен составить компанию пожилому человеку. Попугай и разговором может развлечь, и выручить в трудную минуту и дедушку, и бабушку.Пока попугай недоработан. У него мало памяти, не самый удобный корпус и еще несколько мелких недоработок. Илья и Яков уже думают, как улучшить своего робота.Дуэт двух юных изобретателей стал победителем фестиваля "Бионик". Робот-попугай произвел впечатление на жюри. Но Соревнование юных изобретателей - это не только машины. Открытия могут быть и в мире моды.Превращение из гусеницы в бабочку вдохновило Ксюшу Яговкину на два изобретения. Первое - костюм-трансформер, который наглядно демонстрирует метаморфозу. Второе - специальная куртка по типу кокона. Она поможет выглядеть стильно тем, кто сломал руку.Бионика рассматривает природу с новой стороны. Живые организмы, деревья и другие проявления - это отличный сценарий для изобретений.Это доказали 19 участников конкурса. Отметим, фестиваль юных изобретателей "Бионик" проходит в первый раз.Для некоторых участников "Бионик" - это только промежуточный этап в карьере изобретателя. Лучших пригласили отправиться в столицу и представить там свои работы.