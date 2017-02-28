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Новости / Общество

В ГИБДД рассказали о новшествах этого года

Сегодня, 17:51 | Просмотров: 129 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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30 процентов скидка на госпошлину. Госавтоинспекция предлагает не стоять в очередях, а получить услуги не выходя из дома. При этом сэкономить. Сделать это можно при помощи портала госуслуг.

Очереди редеют. Кировчане стали реже задерживаться в отделах ГИБДД. Получить госуслуги гораздо проще через одноименный портал. Это в несколько раз быстрее, да еще и скидка на пошлину предоставляется.

В ГИБДД рассказали о новшествах этого годаСЕРГЕЙ ЛОБАНОВ, ИНСПЕКТОР ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ ОТДЕЛА НАДЗОРА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Гражданин непосредственно в подразделении ГИБДД должен оплатить за водительское удостоверение 2000 рублей, с использованием портала государственных и муниципальных услуг размер госпошлины составит 1400».

Скидка 30 процентов на целый ряд госпошлин. Кроме того, при помощи портала можно выбрать удобное подразделение самостоятельно. В этом году в системе ГИБДД - немало новшеств. С первого июля вводятся в оборот электронные паспорта транспортных средств.

СЕРГЕЙ ЛОБАНОВ, ИНСПЕКТОР ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ ОТДЕЛА НАДЗОРА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Указанные документы будут оформляться организациями-изготовителями только на вновь изготовленные транспортные средства. Гражданам нет никакой необходимости обменивать паспорта транспортных средств на бумажные носители, тоже самое, касается тех, кто уже имеет автомобили, обменивать на электронные паспорта так же нет необходимости».

В последнее время в интернете и ряде СМИ обсуждается тема законопроекта, который заставит водителей при замене прав сдавать теоретический экзамен. В регионе увеличилось число граждан, которые хотят заменить водительское удостоверение досрочно.

СЕРГЕЙ ЛОБАНОВ, ИНСПЕКТОР ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ ОТДЕЛА НАДЗОРА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Управление Госавтоинспекции обеспокоено складывающейся ситуацией и разъясняет, что в настоящее время никаких изменений при замене водительского удостоверения не предусмотрено. Гражданин при истечении срока действия водительского удостоверения, при изменении персональных данных, при утрате, при хищении обменивает водительское удостоверение без сдачи каких-либо экзаменов».

Отметим, с пятого февраля изменен график работы МРЭО ГИБДД. Поэтому следует быть внимательными, отправляясь в это госучреждение.


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