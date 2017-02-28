В ГИБДД рассказали о новшествах этого года

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30 процентов скидка на госпошлину. Госавтоинспекция предлагает не стоять в очередях, а получить услуги не выходя из дома. При этом сэкономить. Сделать это можно при помощи портала госуслуг.Очереди редеют. Кировчане стали реже задерживаться в отделах ГИБДД. Получить госуслуги гораздо проще через одноименный портал. Это в несколько раз быстрее, да еще и скидка на пошлину предоставляется.Скидка 30 процентов на целый ряд госпошлин. Кроме того, при помощи портала можно выбрать удобное подразделение самостоятельно. В этом году в системе ГИБДД - немало новшеств. С первого июля вводятся в оборот электронные паспорта транспортных средств.В последнее время в интернете и ряде СМИ обсуждается тема законопроекта, который заставит водителей при замене прав сдавать теоретический экзамен. В регионе увеличилось число граждан, которые хотят заменить водительское удостоверение досрочно.Отметим, с пятого февраля изменен график работы МРЭО ГИБДД. Поэтому следует быть внимательными, отправляясь в это госучреждение.