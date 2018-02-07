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Проблемы с регистрацией инвалида в Лянгасово

Сегодня, 10:03 | Просмотров: 72 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Лянгасово женщина-инвалид не может получить временную регистрацию. Любовь Мирошниченко, приехав из Екатеринбурга к родному брату, чтобы пройти реабилитацию в кировском центре, так и не смогла начать лечение, как планировалось. Причина - в паспортном столе отказались принять заявление родственников о временной регистрации.

Жительница Екатеринбурга Любовь Мирошниченко была вынуждена приехать на реабилитацию в Киров. Дома за ней ухаживать некому — муж занят на работе, а ребенок слишком мал и ему самому нужен уход. 2,5 года назад женщина упала и повредила позвоночник. Травма повлекла за собой проблемы с ногами.

Проблемы с регистрацией инвалида в Лянгасово ЛЮБОВЬ МИРОШНИЧЕНКО:
«Возможно, пойду. Возможно. Но сейчас, на данный момент все очень плохо. То есть не хожу. То есть вот. Диван, кровать».

Женщину приняли у себя родственники — старший брат с супругой пенсионеркой. 2 года назад они уже оформляли для Любови временную регистрацию. Сейчас ее срок вышел, а продлить ее оказалось невозможной задачей. Без личного присутствия женщины, обслуживающая организация ее зарегистрировать не может. Но и приехать на дом специалист отказалась.

Проблемы с регистрацией инвалида в Лянгасово ЛИДИЯ ЧАРУШИНА:
«Она нас видела, она нас знает. Вы знаете, вот беспристрастное такое лицо. Никакого сострадания. Я ее умоляю. Даю ей документы, а она мне их швыряет. Нет, везите ее сюда. На коляске я ее не могу вести, я сама три раза упала — вот так вот снега. Муж на работе».

Лидия Чарушина с супругом снова вынуждены отправиться в паспортный стол, на этот раз в присутствии съемочной группы. На месте выяснилось, что решение проблемы всё-таки было. После звонка руководству специалист предлагает написать ходатайства на имя начальника, с просьбой направить паспортиста по нужному адресу.

- Прошу направить. Мельче пишите, там много будет. Специалиста.

На вопрос о том, почему женщина отказывалась прийти ранее, нам ответили, что в должностные обязанности паспортиста это не входит. А вот в управлении по вопросам миграции УМВД России по Кировской области нам сообщили обратное. Выяснилось, что по указанию руководства паспортист выезжать по месту предполагаемой регистрации должен и такая практика есть. Более того, по словам начальника управления Владимира Шиндорикова, подобных жалоб от жителей региона вообще никогда не поступало. Теперь Любови Мирошниченко остается ждать решения по ходатайству родственников.


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