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Новости / Общество

Изобретатели из Котельничского района создали очередное необычное судно

Сегодня, 10:11 | Просмотров: 85 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Братья-изобретатели Липатниковы из Котельничского района создали очередное необычное судно. Самодельная аэролодка, которая может передвигаться по снегу и льду без воздушной подушки скоро примет участие в международных гонках в Нижнем Новгороде.
 
 
На создание новой аэролодки ушел месяц, а за последний год братья Липатниковы из Вишкиля создали с десяток подобных агрегатов, способных передвигаться и по суше и по воде. Они рыбаки и охотники. Весной по заливным лугам передвигаться на обычной лодке с винтом нельзя, намотает на лопасти траву - а такой везде проплыть можно. Эта аэролодка - не изобретение, поскольку идея не нова, но она собрана целиком своими руками, куплен только мотор и воздушный винт.
 
 
Изобретатели из Котельничского района создали очередное необычное судноАЛЕКСАНДР ЛИПАТНИКОВ, ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА ВИШКИЛЬ:
«Покупать что-то не вижу смысла, они очень дорого стоят, а эта ни в чем не уступает заводским характеристикам».

Расход топлива примерно 6 литров в час. Экономия бензина приличная. Единственный минус - китайский двигатель глохнет при температуре ниже 20 градусов, а в момент испытаний лодки как раз ударили морозы. В семье Липатниковых сборкой лодок занимаются три человека: два брата и их отец. У каждого своя работа.
 
 
Изобретатели из Котельничского района создали очередное необычное судноИВАН ЛИПАТНИКОВ:
«Я делал рулевое управление, оно сделано тросами. Лодка хорошо ворочается».
 
Помогает отцу и сын - Евгений Липатников, он учится во втором классе, и уже проявляет большой интерес к технике. Недавно отец сделал для него маленький снегоход.
 
 
Изобретатели из Котельничского района создали очередное необычное судноЕВГЕНИЙ ЛИПАТНИКОВ:
«Это снегоход, мне его сделал папа, это развлечение для нас с братом кататься».

Задача на самую ближайшую перспективу - обкатать двигатель аэролодки и отправиться на ней на соревнования. Кроме того, параллельно братья Липатниковы занимаются другими техническими проектами. В копилке умельцев есть еще одна амбициозная задумка. Они работают над проектом легкого одноместного самолёта. Корпус уже собран, не хватает только мотора.


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