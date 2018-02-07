Изобретатели из Котельничского района создали очередное необычное судно

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На создание новой аэролодки ушел месяц, а за последний год братья Липатниковы из Вишкиля создали с десяток подобных агрегатов, способных передвигаться и по суше и по воде. Они рыбаки и охотники. Весной по заливным лугам передвигаться на обычной лодке с винтом нельзя, намотает на лопасти траву - а такой везде проплыть можно. Эта аэролодка - не изобретение, поскольку идея не нова, но она собрана целиком своими руками, куплен только мотор и воздушный винт.

Помогает отцу и сын - Евгений Липатников, он учится во втором классе, и уже проявляет большой интерес к технике. Недавно отец сделал для него маленький снегоход.

Братья-изобретатели Липатниковы из Котельничского района создали очередное необычное судно. Самодельная аэролодка, которая может передвигаться по снегу и льду без воздушной подушки скоро примет участие в международных гонках в Нижнем Новгороде.Расход топлива примерно 6 литров в час. Экономия бензина приличная. Единственный минус - китайский двигатель глохнет при температуре ниже 20 градусов, а в момент испытаний лодки как раз ударили морозы. В семье Липатниковых сборкой лодок занимаются три человека: два брата и их отец. У каждого своя работа.Задача на самую ближайшую перспективу - обкатать двигатель аэролодки и отправиться на ней на соревнования. Кроме того, параллельно братья Липатниковы занимаются другими техническими проектами. В копилке умельцев есть еще одна амбициозная задумка. Они работают над проектом легкого одноместного самолёта. Корпус уже собран, не хватает только мотора.