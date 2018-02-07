Изобретатели из Котельничского района создали очередное необычное судно
«Покупать что-то не вижу смысла, они очень дорого стоят, а эта ни в чем не уступает заводским характеристикам».
Расход топлива примерно 6 литров в час. Экономия бензина приличная. Единственный минус - китайский двигатель глохнет при температуре ниже 20 градусов, а в момент испытаний лодки как раз ударили морозы. В семье Липатниковых сборкой лодок занимаются три человека: два брата и их отец. У каждого своя работа.
«Я делал рулевое управление, оно сделано тросами. Лодка хорошо ворочается».
«Это снегоход, мне его сделал папа, это развлечение для нас с братом кататься».
Задача на самую ближайшую перспективу - обкатать двигатель аэролодки и отправиться на ней на соревнования. Кроме того, параллельно братья Липатниковы занимаются другими техническими проектами. В копилке умельцев есть еще одна амбициозная задумка. Они работают над проектом легкого одноместного самолёта. Корпус уже собран, не хватает только мотора.
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