Кировчане - победители Международного конкурса плакатов «Нет вредным привычкам!»

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НЕТ вредным привычкам. Международный конкурс плакатов с таким названием прошел на просторах Интернета. И кировские художники заняли все призовые места.Юным художникам предложили поразмышлять на тему Здорового образа жизни через такой вид графики, как плакат. Он должен сопровождаться соответствующим слоганом - лаконичной, легко запоминающейся фразой, выражающей мнение автора.Пятиклассники Детской художественной школы к заданию отнеслись с энтузиазмом, в результате чего фотографии плакатов направили на участие в четвертый Международный интернет-конкурс "Нет вредным привычкам". Работы кировских художников получили высокую оценку - все призовые места наши.Познакомиться с работами ребят можно в художественной школе до конца марта.