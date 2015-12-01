Кировчане - победители Международного конкурса плакатов «Нет вредным привычкам!»
Юным художникам предложили поразмышлять на тему Здорового образа жизни через такой вид графики, как плакат. Он должен сопровождаться соответствующим слоганом - лаконичной, легко запоминающейся фразой, выражающей мнение автора.
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Вникая в эту работу, ребенок не только пытается сделать красиво, но и начинает размышлять о том, кто я, что я в этой жизни. Мы можем прийти к прекрасным вершинам, либо опускаться».
Пятиклассники Детской художественной школы к заданию отнеслись с энтузиазмом, в результате чего фотографии плакатов направили на участие в четвертый Международный интернет-конкурс "Нет вредным привычкам". Работы кировских художников получили высокую оценку - все призовые места наши.
ЮЛИЯ ПЕЧЕНКИНА, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА:
«Я не ожидала, что займу 1 место. Думала, что есть более достойные работы. В своей работе я хотела изобразить, что каждый человек может побороть вредные привычки. Например, спортом. Поэтому человек на моей картине, который борется с пагубными привычками, - каратист».
Познакомиться с работами ребят можно в художественной школе до конца марта.
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