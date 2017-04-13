В 2018 году на ремонт дорог Кировcкой городской агломерации потратят 1 млрд. 460 млн. рублей.
Сметная документация прошла госэкспертизу и согласована с Федеральным дорожным агентством.
Дороги в Кирове будут ремонтировать по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги».
Отметим, что перечень объектов был сформирован с учетом общественных обсуждений. В общей сложности планируется отремонтировать 82 участка протяженностью 115,492 км.
На данный момент готовится аукционная документация для определения подрядчиков, которые займутся ремонтом.
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