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Кировчане предлагают идеи по благоустройству города

Сегодня, 19:27 | Просмотров: 101 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Какие парки и скверы благоустроить, выбирать самим кировчанам. Народное голосование стартовало на сайте администрации областного центра. Горожане могут внести и свои предложения.

Зимой привести ребенка в садик - проблем нет, а вот осенью и весной приходится идти по грязи. Екатерина Куликова предлагает привести в порядок подходы к детскому саду номер 207.

Кировчане предлагают идеи по благоустройству городаЕКАТЕРИНА КУЛИКОВА, ЖИТЕЛЬ Г. КИРОВА:
«Дороги в ужасном состоянии. Зимой они не чистятся. С детками пройти очень сложно. Вот принесла заявление, что бы вы рассмотрели».

Предложение принято. Очень скоро оно появится на сайте горадминистрации. За инициативу будут активно голосовать жители окрестных домов, ведь они сами водят детей в тот же детский сад.

- Ремонт пешеходной зоны, тротуаров нет, бордюров тоже.

Таких активных граждан, как Екатерина, в Кирове не мало. Только сегодня утром в центр местной активности Ленинского района с предложениями пришли три человека. В среднем в день - два десятка. Люди активно используют возможность внести предложения по благоустройству города.

Кировчане предлагают идеи по благоустройству городаВИКТОРИЯ СТЕПАНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ:
«Проще всего написать предложение на сайте администрации. Если у человека есть фотографии, есть вопросы, как лучше оформить, как правильно оформить свою заявку. Я рекомендую придти в центр местной активности».

Никаких смет, проектов, тем более личных вложений от жителей не требуется. Только инициатива. Кировчане сами должны решить, что улучшить в родном городе.

Кировчане предлагают идеи по благоустройству городаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«"Сквер Дружбы" - место популярное, жители окрестных домов проводят здесь много времени. Поэтому ничего удивительного, что эта зона отдыха, стала лидером по числу заявок на благоустройство».

Парки, скверы, пешеходные зоны и другое. В администрации города уже получили более тысячи заявок. На реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" из бюджетов разного уровня выделено почти 80-т миллионов рублей.

Кировчане предлагают идеи по благоустройству городаДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Перечень объектов, он на сегодняшний день очень значительный. Мы планируем на следующей неделе после окончания приема предложений, подвести уже определенный итог компании по сбору предложений. Будет определено в рейтинговом порядке территории, которые получили наибольшее предложение».
 
 
Заявку можно подать до 12-го февраля. Она пишется в свободной форме. Главное указать место, а так же что именно необходимо изменить.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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