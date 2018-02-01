Кировчане предлагают идеи по благоустройству города

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«Перечень объектов, он на сегодняшний день очень значительный. Мы планируем на следующей неделе после окончания приема предложений, подвести уже определенный итог компании по сбору предложений. Будет определено в рейтинговом порядке территории, которые получили наибольшее предложение».

Какие парки и скверы благоустроить, выбирать самим кировчанам. Народное голосование стартовало на сайте администрации областного центра. Горожане могут внести и свои предложения.Зимой привести ребенка в садик - проблем нет, а вот осенью и весной приходится идти по грязи. Екатерина Куликова предлагает привести в порядок подходы к детскому саду номер 207.Предложение принято. Очень скоро оно появится на сайте горадминистрации. За инициативу будут активно голосовать жители окрестных домов, ведь они сами водят детей в тот же детский сад.Таких активных граждан, как Екатерина, в Кирове не мало. Только сегодня утром в центр местной активности Ленинского района с предложениями пришли три человека. В среднем в день - два десятка. Люди активно используют возможность внести предложения по благоустройству города.Никаких смет, проектов, тем более личных вложений от жителей не требуется. Только инициатива. Кировчане сами должны решить, что улучшить в родном городе.Парки, скверы, пешеходные зоны и другое. В администрации города уже получили более тысячи заявок. На реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" из бюджетов разного уровня выделено почти 80-т миллионов рублей.Заявку можно подать до 12-го февраля. Она пишется в свободной форме. Главное указать место, а так же что именно необходимо изменить.