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В Оричевском районе школу в морозы отапливают обогревателями

Сегодня, 20:45 | Просмотров: 120 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В соцсетях появилась информация о том, что в школе поселка Лёвинцы нарушен температурный режим. В классах столбики термометров доходят до отметки +12 градусов, и детям приходится сидеть в теплой одежде.

Школа в Левинцах была построена еще в прошлом веке, а точнее в 1988 году. За это время капитальных ремонтов не проводилось, а косметические лишь поддерживали состояние школы в надлежащем состоянии.

И проблема холодных кабинетов, как оказалась, кроется в двух составляющих. Первое - это оконные рамы, которые не менялись с момента постройки и за тридцать лет обветшали. Утепление в зимний период колоссальных результатов уже не приносят, поэтому в морозы и сильные ветра тепло из кабинетов улетучивается. Вторая - это батареи, которые требуют замены, поскольку теплоотдача от них невелика.

В Оричевском районе школу в морозы отапливают обогревателямиМАРИНА КРАСНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРИЧЕСКОГО РАЙОНА:
«В 2012 году в соответствии с ФЗ был проведен энергоаудит здания Левинской школы. Он был проведен по всем образовательным учреждениям района. По энергоаудиту у нас насчитано 166 окон, которые в первую очередь влияют на температурный режим. Для того чтобы получить устойчивую температуру мы должны поменять окна».

На сегодня температурный режим в норме на первом этаже +21 в кабинетах на третьем этаже 19-20 выше ноля. В холодное время администрация школы ставит в классы обогреватели. Постепенно проходит процесс замены окон. Уже поставлены пластиковые в двух спортзалах, и процесс замены оконных рам будет продолжен. Правда есть одно но, если будет должное финансирование.

МАРИНА КРАСНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРИЧЕСКОГО РАЙОНА:
«У нас 32 образовательные организации в районе. Вопросы стоят аналогичные. Районные средства и областные, если мы их получаем в рамках подготовки школы, пускаем на те самые больные проблемные точки».

Но, не смотря на некоторые трудности, школа живет, процесс обучения продолжается. В прошлом году одна из отличниц поступила в МГУ. Активно развивается местная организация российского движения школьников. Дети участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, а наиболее активным ребятам удалось побывать в знаменитом лагере "Артек".

В Оричевском районе школу в морозы отапливают обогревателямиВАЛЕНТИНА РУССКИХ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ПГТ. ЛЁВИНЦЫ:
«Необходимо давать детям пример, к чему надо стремиться. Необходимо давать образец яркой, интересной наполненной жизни».


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