В Оричевском районе школу в морозы отапливают обогревателями
Школа в Левинцах была построена еще в прошлом веке, а точнее в 1988 году. За это время капитальных ремонтов не проводилось, а косметические лишь поддерживали состояние школы в надлежащем состоянии.
И проблема холодных кабинетов, как оказалась, кроется в двух составляющих. Первое - это оконные рамы, которые не менялись с момента постройки и за тридцать лет обветшали. Утепление в зимний период колоссальных результатов уже не приносят, поэтому в морозы и сильные ветра тепло из кабинетов улетучивается. Вторая - это батареи, которые требуют замены, поскольку теплоотдача от них невелика.
МАРИНА КРАСНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРИЧЕСКОГО РАЙОНА:
«В 2012 году в соответствии с ФЗ был проведен энергоаудит здания Левинской школы. Он был проведен по всем образовательным учреждениям района. По энергоаудиту у нас насчитано 166 окон, которые в первую очередь влияют на температурный режим. Для того чтобы получить устойчивую температуру мы должны поменять окна».
На сегодня температурный режим в норме на первом этаже +21 в кабинетах на третьем этаже 19-20 выше ноля. В холодное время администрация школы ставит в классы обогреватели. Постепенно проходит процесс замены окон. Уже поставлены пластиковые в двух спортзалах, и процесс замены оконных рам будет продолжен. Правда есть одно но, если будет должное финансирование.
МАРИНА КРАСНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРИЧЕСКОГО РАЙОНА:
«У нас 32 образовательные организации в районе. Вопросы стоят аналогичные. Районные средства и областные, если мы их получаем в рамках подготовки школы, пускаем на те самые больные проблемные точки».
Но, не смотря на некоторые трудности, школа живет, процесс обучения продолжается. В прошлом году одна из отличниц поступила в МГУ. Активно развивается местная организация российского движения школьников. Дети участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, а наиболее активным ребятам удалось побывать в знаменитом лагере "Артек".
ВАЛЕНТИНА РУССКИХ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ПГТ. ЛЁВИНЦЫ:
«Необходимо давать детям пример, к чему надо стремиться. Необходимо давать образец яркой, интересной наполненной жизни».
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
01.02.2018