В Оричевском районе школу в морозы отапливают обогревателями

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В соцсетях появилась информация о том, что в школе поселка Лёвинцы нарушен температурный режим. В классах столбики термометров доходят до отметки +12 градусов, и детям приходится сидеть в теплой одежде.Школа в Левинцах была построена еще в прошлом веке, а точнее в 1988 году. За это время капитальных ремонтов не проводилось, а косметические лишь поддерживали состояние школы в надлежащем состоянии.И проблема холодных кабинетов, как оказалась, кроется в двух составляющих. Первое - это оконные рамы, которые не менялись с момента постройки и за тридцать лет обветшали. Утепление в зимний период колоссальных результатов уже не приносят, поэтому в морозы и сильные ветра тепло из кабинетов улетучивается. Вторая - это батареи, которые требуют замены, поскольку теплоотдача от них невелика.На сегодня температурный режим в норме на первом этаже +21 в кабинетах на третьем этаже 19-20 выше ноля. В холодное время администрация школы ставит в классы обогреватели. Постепенно проходит процесс замены окон. Уже поставлены пластиковые в двух спортзалах, и процесс замены оконных рам будет продолжен. Правда есть одно но, если будет должное финансирование.Но, не смотря на некоторые трудности, школа живет, процесс обучения продолжается. В прошлом году одна из отличниц поступила в МГУ. Активно развивается местная организация российского движения школьников. Дети участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, а наиболее активным ребятам удалось побывать в знаменитом лагере "Артек".