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Почему столичные программисты бегут из небоскребов в кировские леса?

Сегодня, 20:47 | Просмотров: 125 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Неподалёку от деревни Беляевской в Слободском районе есть посёлок программистов. Об этом населенном пункте уже ходят целые легенды. Иван Швецов встретился с айтишниками, которые предпочли глубинку мегаполисам, и узнал - чем живет сегодня необычный поселок.

Почему столичные программисты бегут из небоскребов в кировские леса?ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Посёлок программистов - это живое воплощение идеи "глобальной деревни", о которой философы говорили еще в 60-х годах прошлого века. Для того, чтобы жить здесь им нужен лишь интернет, электричество и большое желание обустроить посёлок. Сейчас здесь всего 6 семей, планируется увеличить число жителей до 60. Мы видим, что уже есть детская площадка, возводятся дома, люди строят планы на будущее».

Участок, на котором расположен "Посёлок программистов" с трёх сторон окружен лесом, а с четвертой - выходит на берег озера. Все, кто здесь живёт, работают удаленно программистами и веб-разработчиками.

Это не обычный коттеджный посёлок, которых в России тысячи: здесь никто не курит и не пьёт, раз в неделю собирается клуб английского языка, проводятся конференции по IT-технологиям. Двухэтажный дом Алексея Конышева появился здесь одним из первых. Днем Алексей работает около 8 часов за компьютером. Он давно хотел уехать из Москвы, жизнь там его совершенно не устраивала - пробки, плохая экология, агрессивность людей. Многие друзья программисты уезжали в Таиланд или Европу. Многие выбрали Силиконовую долину в Америке.

Почему столичные программисты бегут из небоскребов в кировские леса?АЛЕКСЕЙ КОНЫШЕВ, ПРОГРАММИСТ, ОСНОВАТЕЛЬ ПОСЁЛКА:
«Для нас вопрос переезда заграницу был основным, до тех пор, пока мы не осознали, что хотим оставаться здесь, сохранить свой менталитет».
 
Так было принято важное решение - оставаться на родине. Сейчас дочь Алексея Алиса ходит в детский садик в Слободском, недавно родился сын. Уговорить свою жену перебраться из Москвы в Слободской район было непросто, но аргументы в пользу жизни на лоне природы перевесили.

Почему столичные программисты бегут из небоскребов в кировские леса?СВЕТЛАНА ОНОЩЕНКО:
«Нисколько не жалею, ни капельки. Раз решили уезжать так и уехали».
 
Первое, что приходит в голову критикам идеи "Посёлка программистов" - это несопоставимый с Москвой уровень образования и медицины. Но поселенцы, прожившие не один год в Москве, так не считают.

АЛЕКСЕЙ КОНЫШЕВ, ПРОГРАММИСТ, ОСНОВАТЕЛЬ ПОСЁЛКА:
«У них мотивация в том, чтобы как можно больше назначить платных анализов, здесь - всё не так. У нас два ребенка здесь родилось и все медицинские вопросы, связанные с гинекологией, тут решаются намного лучше, чем в Москве».
 
Уровень образования в Слободском районе не сильно уступает московскому, по мнению поселенцев, к тому же всегда есть возможность заниматься с репетиторами удалённо - интернет в посёлке быстрый.

Жена Алексея сначала боялась, что не найдет в посёлке работы. В отличие от мужа, она не программист, а ученый и педагог, но оказалось, что удалённо работать могут не только айтишники.

СВЕТЛАНА ОНОЩЕНКО:
«Что я в Москве делала эти заказы, что здесь их делаю, разницы никакой, заказы есть, но зато я не отвлекаюсь от детей, сама планирую свой день».

Когда мы собрались уезжать из посёлка, ненадолго увязли в снегу и так встретили еще одного из первых поселенцев посёлка, Ивана - он решил помочь нам выбраться из сугроба. Иван перевез свою семью сюда в 2015 году.

Почему столичные программисты бегут из небоскребов в кировские леса?ИВАН НАВОЗНОВ, ПРОГРАММИСТ:
«Здесь классная природа, отличные люди, программисты, что ещё нужно? Родители были против, они далеко отсюда 800 км, тяжело навещать внука, но все равно приезжают».

Отец Ивана, Евгений живёт в Муроме. Приехал навестить сына, завтра уезжает домой.

Почему столичные программисты бегут из небоскребов в кировские леса?ЕВГЕНИЙ НАВОЗНОВ:
«Мы выбор нашего сына одобрили, это его жизнь. Программисты - творческие люди, они ищут чего-то нового. Думаю, будет немало людей, которые захотят здесь жить. Это такая смесь природы и современности».

Всемирная паутина сокращает физическое расстояние между людьми до несущественного, стираются не только пространство и время, - объединяются культуры, смешиваются традиции, распространяются ценности, формируются новые поселения.

Человек в условиях победы электронной коммуникации становится менее зависим от городов, весь мир превращается в "глобальную деревню", как еще в 1964 году предрекал американский философ Маршал Маклюэн. И наша, вятская "силиконовая долина", посёлок программистов - ещё один шаг в этом направлении.


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