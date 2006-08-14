Почему столичные программисты бегут из небоскребов в кировские леса?

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Неподалёку от деревни Беляевской в Слободском районе есть посёлок программистов. Об этом населенном пункте уже ходят целые легенды. Иван Швецов встретился с айтишниками, которые предпочли глубинку мегаполисам, и узнал - чем живет сегодня необычный поселок.Участок, на котором расположен "Посёлок программистов" с трёх сторон окружен лесом, а с четвертой - выходит на берег озера. Все, кто здесь живёт, работают удаленно программистами и веб-разработчиками.Это не обычный коттеджный посёлок, которых в России тысячи: здесь никто не курит и не пьёт, раз в неделю собирается клуб английского языка, проводятся конференции по IT-технологиям. Двухэтажный дом Алексея Конышева появился здесь одним из первых. Днем Алексей работает около 8 часов за компьютером. Он давно хотел уехать из Москвы, жизнь там его совершенно не устраивала - пробки, плохая экология, агрессивность людей. Многие друзья программисты уезжали в Таиланд или Европу. Многие выбрали Силиконовую долину в Америке.Так было принято важное решение - оставаться на родине. Сейчас дочь Алексея Алиса ходит в детский садик в Слободском, недавно родился сын. Уговорить свою жену перебраться из Москвы в Слободской район было непросто, но аргументы в пользу жизни на лоне природы перевесили.Первое, что приходит в голову критикам идеи "Посёлка программистов" - это несопоставимый с Москвой уровень образования и медицины. Но поселенцы, прожившие не один год в Москве, так не считают.Уровень образования в Слободском районе не сильно уступает московскому, по мнению поселенцев, к тому же всегда есть возможность заниматься с репетиторами удалённо - интернет в посёлке быстрый.Жена Алексея сначала боялась, что не найдет в посёлке работы. В отличие от мужа, она не программист, а ученый и педагог, но оказалось, что удалённо работать могут не только айтишники.Когда мы собрались уезжать из посёлка, ненадолго увязли в снегу и так встретили еще одного из первых поселенцев посёлка, Ивана - он решил помочь нам выбраться из сугроба. Иван перевез свою семью сюда в 2015 году.Отец Ивана, Евгений живёт в Муроме. Приехал навестить сына, завтра уезжает домой.Всемирная паутина сокращает физическое расстояние между людьми до несущественного, стираются не только пространство и время, - объединяются культуры, смешиваются традиции, распространяются ценности, формируются новые поселения.Человек в условиях победы электронной коммуникации становится менее зависим от городов, весь мир превращается в "глобальную деревню", как еще в 1964 году предрекал американский философ Маршал Маклюэн. И наша, вятская "силиконовая долина", посёлок программистов - ещё один шаг в этом направлении.