Виктор Савиных рассказал студентам о полётах в космос
Все места в зрительном зале были заняты задолго до появления знаменитого космонавта. Виктор Савиных рассказывал про обучение на оптическом факультете, работу в конструкторском бюро и конечно о том, как попал в космическую программу.
ВИКТОР САВИНЫХ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, КОСМОНАВТ, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК:
«Естественно я хотел применить все знания, полученные в университете на практике. А поскольку в космос начали уже летать не только Востоки первые, а уже более серьезные корабли, то у них появилось много оптики. Секстанты всевозможные».
Виктор Савиных является президентом Московского государственного университета геодезии и картографии, филиалом которого является колледж. Поэтому встречи со студентами давно стали доброй традицией.
СВЕТЛАНА СУХИХ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА:
«Первокурсники с удовольствием встречаются. Потому что 70 процентов наших ребят - это ребята из районов. Поэтому встречи проходят очень тепло. С большим удовольствием ребята задают вопросы».
Большинство вопросов касались именно космоса: первый полет, посадка, трудности жизни на орбите. Виктор Савиных даже приоткрыл студентам тайны фильма Союз-7.
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