Виктор Савиных рассказал студентам о полётах в космос

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В Кировском государственном колледже строительства экономики и права прошла встреча с дважды героем Советского союза знаменитым космонавтом Виктором Савиных.Все места в зрительном зале были заняты задолго до появления знаменитого космонавта. Виктор Савиных рассказывал про обучение на оптическом факультете, работу в конструкторском бюро и конечно о том, как попал в космическую программу.Виктор Савиных является президентом Московского государственного университета геодезии и картографии, филиалом которого является колледж. Поэтому встречи со студентами давно стали доброй традицией.Большинство вопросов касались именно космоса: первый полет, посадка, трудности жизни на орбите. Виктор Савиных даже приоткрыл студентам тайны фильма Союз-7.