Кировские казаки станут участниками Первого Большого круга российского казачества.

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15 февраля в Храме Христа Спасителя в Москве соберутся представители казачества со всей России.

В Первом Большом круге примут участие более полутора тысяч человек из 80 регионов страны.

Кировскую область на представительном форуме представят общественные казачьи организации и реестровое Кировское городское казачье общество (КГКО). Руководителем делегации будет атаман КГКО Виктор Рябенко.

Напомним, кировские казаки принимают большое участие в общественной жизни региона. На добровольной основе помогают охранять лесные угодья, поддерживать общественный порядок и т.д.

На форуме в Москве будет обсуждаться государственная политика в отношении казачества и взаимодействие с Русской Православной Церковью.