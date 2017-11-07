Житель Кирова зашел к себе домой и очутился в чужом подвале.

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"Чудеса физики" пытались разгадать сотрудники Росгвардии вместе с мужчиной, который был задержан в чужом доме.

Инцидент произошел ранним утром 7 февраля. На пульт вневедомственной охраны Росгвардили поступил сигнал о срабатывании сигнализации в частном доме. Жилье находилось в Копанском переулке г. Кирова.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на адрес через несколько минут. После непродолжительных поисков полицейские вместе с хозяевами дома наконец обнаружили причину срабатывания сигнализации.

В подвале дома был найден незнакомец. Мужчина был нетрезв и пояснил, что шел к себе домой. Подойдя к дому, свободно открыл дверь, которая была незаперта.

А далее у незнакомца наступил "провал в памяти". Как он оказался в подвале, мужчина объяснить не смог. В ходе дальнейших разбирательств, выяснилось, что незванный гость, 1979 года рождения, был ранее судим.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

по информации пресс-службы Управления Росгвардии по Кировской области