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Новости / Общество

Житель Кирова зашел к себе домой и очутился в чужом подвале.

Сегодня, 11:19 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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"Чудеса физики" пытались разгадать сотрудники Росгвардии вместе с мужчиной, который был задержан в чужом доме.
 
Инцидент произошел ранним утром 7 февраля. На пульт вневедомственной охраны Росгвардили поступил сигнал о срабатывании сигнализации в частном доме. Жилье находилось в Копанском переулке г. Кирова.
 
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на адрес через несколько минут. После непродолжительных поисков полицейские вместе с хозяевами дома наконец обнаружили причину срабатывания сигнализации.
 
В подвале дома был найден незнакомец. Мужчина был нетрезв и пояснил, что шел к себе домой. Подойдя к дому, свободно открыл дверь, которая была незаперта.
 
А далее у незнакомца наступил "провал в памяти". Как он оказался в подвале, мужчина объяснить не смог. В ходе дальнейших разбирательств, выяснилось, что незванный гость, 1979 года рождения, был ранее судим.
 
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
 
по информации пресс-службы Управления Росгвардии по Кировской области


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