Проезжую часть в районе перекрестка улиц Щорса и Производственной расширят.

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Соответствующий проект уже разработан, и его планируют реализовывать в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Также на перекрестке будет модернизирован светофор. Об этом шла речь на встрече главы города Кирова Е.Ковалевой с жителями микрорайона "Дружба". Один из самых острых вопросов - ситуация в районе строящегося путепровода в мкр. Чистые пруды.

Уже известно, что подземный переход в районе улицы Щорса и Попова построить не получится из-за большого количества подземных коммуникаций. Разгрузить движение в этом районе поможет продление улицы Сурикова: на участке от улицы Некрасова до Комсомольской.

Также на встрече обсуждался вопрос благоустройства пешеходных зон на улицах Красина и Левитана. Ходить в расположенные здесь школы и детские сады небезопасно: на некоторых участках нет тротуаров, местами отсутствует освещение. Ремонт тротуаров можно сделать по программе «Формирование комфортной городской среды». Но какие территории преобразятся в первую очередь - будет зависеть от самих горожан и их активности.

Приём предложений в администрации г. Кирова продлится до 12 февраля.

После этого будут составлены опросные листы для рейтингового голосования.